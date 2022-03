L'arte del grande burattinaio Riccardo Pazzaglia: tutti gli spettacoli di marzo e aprile

Celebrare l'arte del grande burattinaio Riccardo Pazzaglia, recentemente insignito della 'Turrita D'Argento' dal Comune di Bologna, con una rassegna di teatro di figura incentrata sul suo repertorio e sulle sue capacità attoriali. Si parte alla grande con Pulidora Beccafichi Show (domenica 13 marzo ore 16.30) uno spettacolo travolgente dal divertimento assicurato. Pulidora è un antico personaggio, riscoperto proprio da Riccardo in tempi recenti, che raffigura un'anziana bolognese tutto pepe, di ben 102 anni e vedova di molteplici mariti.

La rassegna prosegue...ecco il calendario completo:

Domenica 27 marzo ore 16.30 "Il Barbiere dei morti"

Domenica 10 aprile ore 16.30 "Il paese dell'aria sana"

Domenica 24 aprile ore 16.30 "Un cameriere fatato"

CON FAGIOLINO, SGANAPINO, IL DOTTOR BALANZONE e i Burattini di Riccardo Pazzaglia



Riccardo Pazzaglia

Burattinaio per vocazione, è stato l'ultimo allievo del maestro Demetrio 'Nino' Presini (1918-2002), dopo aver conseguito il diploma di Scenografo Maestro d'Arte all'Accademia di Belle Arti di Bologna, dal 1991 avvia un percorso artistico il cui obiettivo primario è la rinascita del teatro dei burattini classici bolognesi. Ha condotto vari studi sulla storia del teatro di figura e sulla Commedia dell’Arte, elaborando per i propri spettacoli un linguaggio espressivo che potesse trovare accoglienza anche presso il pubblico di oggi. Fondatore e promotore di 'Burattini a Bologna', un format legato alla rinascita del burattino in ambito locale, vera e propria scuola che ha incoraggiato burattinai emergenti, è stato spesso protagonista di tournée sia in Italia, sia all’estero con un vasto repertorio che comprende farse, commedie, favole, drammi, leggende e opere liriche, rigorosamente rappresentate dal vivo. Significativa è stata l’esperienza svolta ad Atlanta, in Georgia, presso l’Emory University e il Puppet Center of Arts dove Fagiolino e Sganapino hanno potuto incontrare ufficialmente Kermit la rana e Miss Piggy, famosi personaggi del 'Muppet Show' che là sono custoditi. Riccardo è autore di testi, scenografo, scultore di burattini e oltre ad essere capocomico della compagnia 'Burattini di Riccardo', è l'autore del volume 'Burattini a Bologna' edito da Minerva. Nel febbraio del 2022 il Comune di Bologna gli conferisce la 'Turrita D'Argento' a seguito di trent'anni di carriera e di impegno culturale per la città.