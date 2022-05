Rassegna "Decentrare_Appennini" 2022

Uscire dal centro. Scoprire spazi e tempi per attraversare le forme artistiche contemporanee. Sconfinare corpi e territori. Ekodanza propone per l’estate “Decentrare” una rassegna culturale in Appennino che prende vita in due occasioni: dal 2 al 5 giugno 2022 e dal 30 giugno al 3 luglio 2022, nel comune di Camugnano e dintorni.

Il progetto prevede la residenza di una compagnia di ricercatrici del movimento (Ekodanza), in dialogo con i luoghi naturali e storici del territorio, creando performance e happening culturali, incontrando residenti e turisti per creare una comunità temporanea attorno all’arte contemporanea e ai saperi del corpo.

Un progetto di turismo culturale che si propone come un’esperienza a tutto tondo: andare per conoscere un territorio marginale, osservare azioni performative e spettacoli, raccogliersi a leggere intorno al fuoco, camminare con guide esperte, riscoprire la bellezza dei luoghi grazie anche alla possibilità di risiedere tutti insieme nella foresteria o nelle strutture ricettive della zona, per immergersi completamente in una dimensione dove il tempo scorre diversamente.

Tra i luoghi protagonisti del progetto anche il borgo medievale La Scola, candidato dalla Regione Emilia-Romagna al Piano Nazionale Borghi-PNRR con il progetto del Comune di Grizzana Morandi “Da Campolo la cultura si fa Scola” per la rigenerazione culturale, sociale ed economica di borghi caratterizzati da un indice di spopolamento progressivo e rilevante. Qui Ekodanza sarà presente con “CORpi” un’installazione performativa di 5 danzatrici nella serata del 4 giugno alle ore 19:00.

Numerose le comunità residenti e le persone che saranno incontrate per ascoltarne il racconto sul vivere “fuori dai margini”: Borgo Guerzano 77, Boschilla-il suon del tuo passo, Associazione La Sculca, Unione dei comuni dell’appennino bolognese, Comune di Camugnano, Gruppo Studi Cesare Mattei-Palazzo Comelli.

Programma dal 2 al 5 giugno 2022:

Giovedì 2 giugno

ore 15:00-17:00 Pratica di movimento | Sala Via Roma (Camugnano)

ore 18:00 "Io Foresto" spettacolo per bambin3 e a seguire laboratorio Parco degli Alpini (Camugnano)

ore 21:00 "DOSE" pratica di lettura ad alta voce attorno al fuoco | Chiesa di Camugnano

Venerdì 3 giugno

ore 10:00-13:00 Pratica di movimento | Sala Via Roma (Camugnano)

pomeriggio libero per visitare autonomamente i luoghi d'interesse

ore 21:00 "DOSE" letture ad alta voce attorno al fuoco con la partecipazione di Boschilla_il suono del tuo passo | Borgo Guerzano77 (Camugnano)

Sabato 4 giugno

ore 10:00-13:00 Pratica di movimento | Sala Via Roma (Camugnano)

ore 19:00 "CORpi" performance di danza | Borgo La Scola

Domenica 5 giugno

dalle ore 09:30 Escursione a Montovolo con Le Matriarcali