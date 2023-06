Estate ai 300 scalini è la rassegna culturale site specific della collina bolognese, a cura del Teatro dei Mignoli, giunta quest’anno alla sua ottava edizione. A partire dal 15 giugno e fino a settembre, dal giovedì al sabato, lo spazio Ai 300 scalini nel Parco San Pellegrino, accoglierà una stagione culturale trasversale e multidisciplinare, nella quale convivono teatro, musica, trekking, yoga, poesia e arti varie per un totale di venti appuntamenti.

Nei giorni di apertura sarà presente, come per le passate edizioni, il chiosco Rifugio di Collina, che offrirà burger vegani de La Zappa e il Mestolo, tigelle e salumi dell'Appennino, vino della Cantina Palazzona di Maggio, oltre a bibite, succhi e birra alla spina.

La rassegna Estate Ai 300 scalini – Spazi Aperti sarà inaugurata da InsOrti - Festival d’arte performativa site specific – dal 15 al 17 giugno – che proporrà sei performance pensate o riadattate per lo spazio Ai 300 scalini e selezionate da una chiamata aperta che ha ricevuto oltre cento risposte da tutta Italia. Gli artisti selezionati sono: Nicola Citriniti con l’installazione Totem, dove i rifiuti hanno preso ormai il sopravvento, diventando forme totemiche votive; Alessandro Gaffuri che proporrà l’installazione F?S AL-B?L?, un viaggio sonoro all’interno della medina di Fez, e un laboratorio di Field Recording che si terrà nella giornata di sabato; Giulia Pont con lo spettacolo Ti lascio perché mi fai salire il cortisolo (15 giugno, ore 21) che racconta come la fine di un amore possa diventare un nuovo inizio; Noemi Piva con lo spettacolo di danza Tra, o sulle cose in mezzo (16 giugno, ore 18:30); Barbara Eforo e Enrica Carini con Il sussurro del giardino installazione performativa per uno spettatore alla volta (16 giugno, dalle 19 alle 22) e, infine, la Compagnia Kontra Moenia, che con Sara Baldassarre porterà in scena lo spettacolo Il merluzzo surgelato (17 giugno, ore 21), un’esplorazione a 360° sul tema della memoria. L’ingresso per tutti gli spettacoli del Festival InsOrti è a offerta libera con prenotazione sul sito Eventbrite.

Del ricco cartellone culturale si segnala, poi, in particolar modo Leonardo Capuano, artista portatore di un teatro rigoroso e accurato, che indaga le profondità dell’animo umano e le sue contraddizioni, con lo spettacolo Elettrocardiodramma (29 giugno); il paillettato concerto di liscio del giovane e bolognese complesso I Ruvidi (6 luglio) e la serata jazz basata sull’interplay e la rivisitazione della tradizione con il Carlo Atti Quartet (7 luglio); Siamo Ovunque, emanazione bolognese del progetto svizzero Nous Sommes Partout, che invita il pubblico a una lettura partecipata sui temi della lotta dal basso (22 giugno); Supersocrates un lavoro divertente e sperimentale della compagnia pistoiese Teatro Elettrodomestico (13 luglio); una serata dedicata a Lucio Dalla (27 luglio) e un concerto della violagambista spagnola Pilar Almalé (31 agosto).

Spazio anche alla formazione con il corso “Tecniche teatrali di raffreddamento”, tenuto da Barbara Baldini (21, 28 giugno e 12, 19, 26 luglio, ore 19), e il corso di acquerello antroposofico a cura di Valentina Nanni (11, 18, 25 luglio, ore 18:30). Infine, ogni martedì, fino al 12 settembre, sarà possibile rilassarsi e fare movimento con gli incontri di Yoga in Natura (ore 19).