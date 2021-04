Rassegna "Lettino e la Piazza": come prendersi cura della paura

Il Lettino e la Piazza | VI edizione. Prendersi cura della paura. Il Centro Psicoanalitico di Bologna e Biblioteca Salaborsa propongono la sesta edizione de Il Lettino e la Piazza, ciclo di incontri fra psicoanalisti, intellettuali e rappresentanti della società civile per riflettere e dialogare sui temi sensibili del presente.

Il tema della rassegna di quest'anno sarà Prendersi cura della paura.

Il Covid - una pandemia drammatica, inaspettata, che ha messo in discussione le sicurezze che davamo per acquisite - è divenuto un amplificatore delle nostre paure.

In questo ciclo di incontri ci si propone di prendersi cura della paura con un percorso di riflessione sollecita e attenta, con l'intento di comprenderne le ragioni profonde, di rendere la paura pensabile e comunicabile, di ascoltarla affettuosamente tenendola accanto come una compagna di strada che ci metta in guardia da eventuali pericoli.

Programma

sabato 10 Aprile 2021 h 17 | Paura del virus o paura della cura

Parleranno di virus, vaccini e cure: Nicola Magrini Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco e Roberto Goisis Psicoanalista; modera Veronica Ceruti Direttrice Bologna Biblioteche.

L'incontro, online ad accesso libero, sarà trasmesso sul canale YouTube di Bologna Biblioteche.

sabato 15 Maggio 2021 | Paura di noi: come abiteremo il futuro?

Parleranno del nostro vivere in relazione, dell'abitare il mondo e i rapporti con gli altri: Elena Granata docente di urbanistica al politecnico di Milano e Manuela Fraire psicoanalista; modera Veronica Ceruti Direttrice Bologna Biblioteche

settembre 2021 | Paura del virtuale: limiti e risorse della realtà virtuale su noi e i nostri figli.

Gli ospiti e la data del terzo incontro sono in corso di definizione, verrà affrontato il tema del mondo virtuale, dei suoi limiti e delle sue risorse e degli effetti che sta avendo sulle nostre vite e soprattutto su quelle dei nostri figli.