Rassegna teatrale "Antropologia del femminile: la serra delle piante grasse"

Dramma in tre atti di Fabrizio Guerra

Liberamente ispirato al romanzo di Marcella Serrano “Dieci donne”



Compagnia Granduca7

Interpreti:

Cristina Carrisi………......Gabriella

Aisling Lenti……………...Chiara

Elena Nuvolone………....Rosalba

Alice Gera…………….....Giovanna

Arianna De Girolamo…...Serra

Musica dal vivo di e con Lorenzo Sbarbati, Elisa Misolidio



“Quando è stata l’ultima volta che hai pensato che essere donna sia un vantaggio?

Perchè adesso ci hai rinunciato, no?”

Con questa battuta si apre lo spettacolo “La serra delle piante grasse”.

La battuta è pronunciata da Gabriella Taleb, una donna, di origine palestinese, di circa quarant’anni, che sta per aprire a Bologna un bar per sole donne.

La storia è ambientata nel giorno dell’inaugurazione del locale che però è stato distrutto da un gruppo di vandali contrari all’ideale femminista di Gabriella. Chiara, sorella di Gabriella, la sta aiutando nell’impresa ma nello stesso tempo cerca di farle abbandonare il progetto perchè si basa su principi contrari a quelli insegnati in famiglia ed è lontano dalle rigide norme morali imposte dalla loro madre, Serra. Rosalba e Giovanna sono arrivate al locale per ottenere il posto di cameriere. Rosalba è in cerca di una seconda opportunità e vuole rimettersi in gioco. Giovanna, vessata dai problemi di salute della madre e della figlia, ha bisogno di lavorare a qualunque costo. Cinque donne, molto diverse tra loro, ci raccontano la loro vita, le loro sfide, i loro sentimenti, e la loro voglia di emancipazione. Il genere femminile allo scoperto, senza maschere, rappresentato in questo spettacolo, è appassionante vitale e coinvolgente.



INFO&BIGLIETTERIA:

La prenotazione è obbligatoria

Costo del biglietto 10 €



Mascherine e distanze di sicurezza (1 mt) sono obbligatorie.

In caso di febbre superiore a 37.5°, raffreddore e/o tosse non è possibile presentarsi all'appuntamento.



PRENOTAZIONI TELEFONICHE E VIA MAIL:

✉️ teatrodei25@gmail.com

☎️ 340 9067746



📍Teatro dei 25 : Via Giuseppe Cesare Abba 6/A

🚌Autobus 27/A- 11B- 55



🟡APPUNTAMENTI IN CALENDARIO:

https://agenda.comune.bologna.it/cultura/l-antropologia-del-femminile