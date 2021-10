Rassegna teatrale Antropologia dei femminile: black out - il buio

Black-out - il buio dentro è una storia che si consuma nel cielo, all’interno di un aereo sospeso in volo. In questa casa volante le vite di due passeggeri senza nome s’incontrano per non lasciarsi mai più. Lei un hostess di volo perfezionista e sicura di se - timorosa di perdere le sua indipendenza di donna libera dai legami che si stringono nella terra - convive con l’idea che non potrà mai avere un figlio se continuerà a vivere nel cielo. Lui un ragazzo senza passato, impacciato in ogni semplice gesto ma curioso del mondo che lo circonda. Sarà l’invadenza e la curiosità di lui a smorzare in lei paure e dubbi con i quali convive ogni giorno: è possibile per una donna fare carriera e allo stesso tempo avere un figlio?



Secondo la normativa anti covid per accedere ai luoghi di spettacolo è necessario, oltre all’obbligo di indossare la mascherina, essere muniti di certificazione verde Covid-19.

