Rassegna teatrale per bambini/e "Teatro e biscotti"

Dopo il successo degli scorsi anni, torna a Pianoro la rassegna teatrale per bambini e bambine “Teatro e Biscotti”, che si terrà presso il Teatro Arcipelago, Via della Resistenza 201, a Pianoro (Bo). Quattro fantastici appuntamenti domenicali in cui esperienze d’incanto s’incrociano per offrire al pubblico dei ragazzi/e e delle famiglie un momento di grande gioia e di festa. Al termine una simpatica merenda! 13 novembre 2022 ore 16.30, FANTATEATRO presenta: "IL PRINCIPE RANOCCHIO". In un regno lontano una principessa perde in uno stagno la sua palla dorata e un ranocchio si offre di recuperarla a patto di poter andare nel castello con la ragazza, dormire nel suo letto, mangiare nel suo piatto e ricevere un bacio. La principessa, disgustata all’idea di stare vicino a un rospo, accetta a malincuore ma poco alla volta scoprirà di avere molte cose in comune con il ranocchio, fra cui l’amore per la lettura. Nella versione proposta da Fantateatro, il canto e la musica sono la scintilla dell’ amore che conduce i protagonisti ad innamorarsi fino al raggiungimento del lieto fine. La fiaba affronta anche il tema dell’alimentazione, attraverso un simpatico appuntamento a pranzo tra la principessa e il ranocchio, un meraviglioso pupazzo creato dalle sapienti mani di Federico Zuntini. 18 dicembre 2022 ore 16.30, TEATRO DEL CERCHIO presenta: “HANNO RUBATO IL NATALE!” Natale è il momento più atteso da tutti, grandi e piccini, perché momento di gioia, di condivisione familiare e di regali. Ovunque si respira aria di festa e si possono ammirare addobbi, presepi e luci sfavillanti e si possono ascoltare canti lieti e musiche gioiose che accompagnano tutto il periodo. Chi non potrebbe essere contento in un periodo così felice e importante dell’anno? Già… chi? C’è un essere verde e peloso che in realtà non sopporta tutto questo e, anno dopo anno, si rinchiude nella sua caverna sopportando e aspettando che il Natale passi… Lo spettacolo, pensato per i più piccoli ma fruibile da tutti, riafferma che il vero spirito del Natale non è legato solo ai regali ma piuttosto al momento di condivisione di una festa che porta universalmente un messaggio di pace. Domenica 15 gennaio 2021 ore 16.30 –TEATRO PATALÒ presenta: “STORIA DI UNA BAMBINA” Un uomo e una donna s’innamorano e lui la accompagna a prendere l’acqua al pozzo, camminano fianco a fianco senza parlare, finché una sera alla festa del villaggio, lui non prese coraggio e le parlò. Quando la donna aspetta un bambino, le prende un desiderio sconsiderato dell’erba che cresce nell’orto delle fate e ogni giorno la sottrae di nascosto. Questo furto provoca un maleficio: quando la bambina nasce, deve prendere il nome di Raperonzolo (come l’erba dell’orto delle fate) e quando sarà abbastanza grande, dovrà andare a stare con le fate. Da qui comincia la storia ricca di colpi di scena, resi nello spettacolo dalla capacità di creare attraverso la scenografia e le luci: stanze e piazze, finestre e strade, scene notturne e spazi aperti, mentre la musica e il disegno riescono a intessere il mondo magico che circonda i protagonisti. Domenica 05 febbraio 2023 doppio spettacolo: ore 16.00 e ore 17.30 CONSORZIO BALSAMICO presenta: "H2OPS!" Sederti e assistere alla nascita del mondo: te lo immagini? Pensa che sorpresa scoprire che il segreto della vita sta dentro il nostro rubinetto. Goccia dopo goccia, fino a riempire fiumi, mari, oceani interi, facendo della terra un unico mondo liquido. Se poi abbiamo pazienza, e osserviamo, impariamo che l’acqua cambia. Sempre. Anche quando torna se stessa, lei comunque è diversa. Si fa goccia, poi onda, poi ghiaccio, poi fiocco di neve. Che resta sempre acqua, ma non è mai la stessa. Cresce l’acqua. Impara, evolve, sceglie, si lascia andare. Se osserviamo più a fondo, scopriamo che anche noi, dentro di noi, di acqua ne abbiamo dai piedi fin quasi al mento. Allora anche noi possiamo cambiare. Lasciarci andare ed essere coraggiosi. Cambiare forma, cambiare stato. Diventare qualsiasi cosa scegliamo, con la potenza della valanga e la calma della gocciolina. Siamo acqua. Possiamo essere tutta la vita che vogliamo. Il viaggio sarà un vero spettacolo della natura.