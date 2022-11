Rassegna Teatrale "Youg-off"

Venerdì 4 novembre alle ore 21 al Teatro comunale di Persiceto, nell’ambito della rassegna “Young-off” promossa dal Comune, si terrà lo spettacolo teatrale “Funambole” a cura della Compagnia Matrice, con Virginia Cimmino, Irene Papotti e Claudia Perossini. La rassegna proseguirà sabato 19 novembre con “Se e solo se” e venerdì 25 novembre con “Vistacielo”.

“Young-off” è una mini rassegna teatrale promossa dal Comune di Persiceto fatta da giovani e rivolta ai giovani. I protagonisti sono artisti di talento che hanno fatto del teatro il proprio mestiere e che approdano in uno spazio prestigioso come il Teatro Comunale di Persiceto per proporre i loro spettacoli e farli conoscere al pubblico.

Si inizia venerdì 4 novembre con “Funambole” a cura della “Compagnia Matrice”, con Virginia Cimmino, Irene Papotti e Claudia Perossini che firmano anche la regia e la drammaturgia. La direzione artistica è di Giulia Argenziano e Beatrice Sancinelli, le musiche di Nicola Buttafuoco mentre il tecnico audio è Francesco Bosio. Giovanna, Aurora e Rita firmano, da piccole, un accordo: fra 15 anni si ritroveranno in quell’aula della scuola dove sono cresciute, per raccontarsi e presentarsi fra di loro come donne. Tutte e tre nella loro esperienza di vita si ritrovano a pensarsi come delle funambole, in un movimento continuo di ricerca di se stesse, un continuo oscillare tra i propri desideri e quelli degli altri, sulla corda della vita.

Sabato 19 novembre sarà la volta di “Se e sole se” spettacolo del “Collettivo Crisi Collettiva” che firma il testo, per la regia di Noemi Pittalà, interpretato da Sofia Boschi, Maria Chiara De Francesco, Filippo Gonnella, Elia Montanari e Beatrice Zanin. Lo spettacolo verte sul trasloco infinito che giovani e adolescenti compiono, verso un futuro in crisi. Cinque attori in scena prenderanno tutta la loro vita, la metteranno dentro a degli scatoloni e faranno i conti con tutte le aspettative che si ritroveranno in mano.

Ultimo appuntamento venerdì 25 novembre con “Vistacielo” spettacolo teatrale di figura, scritto ed interpretato dalla “Compagnia Fornodimeco”, con Giulia Di Meco e Giorgia Forno. Consulenza artistica esterna di Jessica Leonello. Due appartamenti, due donne dai respiri diversi, due modi di vivere il tempo e di conseguenza, due modi di vivere la vita. “Vistacielo” è la storia di Viola e Bianca, interpreti di un tempo quotidiano scandito dalle lancette che battono un ritmo serrato di impegni e di affanni, ma anche di successi e di speranze.

Gli spettacoli si terranno alle ore 21 presso il Teatro Comunale di Corso Italia 72. Biglietti: posto unico € 10,00. Info e prenotazioni: biglietteriateatro@comunepersiceto.it

Orari biglietteria: mercoledì 10-12, venerdì e sabato 17-19.