Cucine Popolari, raviolata di solidarietà con sfoglini speciali

Prosegue la raviolata di solidarietà a VSB Bologna, il laboratorio lavorerà però a porte chiuse. Con l'entrata in vigore del nuovo decreto che ci colloca in zona arancione si è posticipato l'evento di chiusura così da permettere a tutti gli ospiti di partecipare.

Giovedì 25 febbraio, gli Sfoglini professionisti di VSB Bologna uniranno le forze per produrre le 500 porzioni di ravioli per gli ospiti di Cucine Popolari.