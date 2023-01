Re Enzo in Musica: "Le 4 Stagioni di Vivaldi"

Palazzo Re Enzo apre eccezionalmente le sue porte per accogliere i concerti a cura dell'Orchestra Senzaspine.

Le Quattro Stagioni di Vivaldi (1725) sono un capolavoro della musica classica e uno dei primi esempi di musica descrittiva; per la grande maestria tecnica di concertazione degli archi e del violino solo, per la ricca espressività che promana da ogni brano, questi concerti costituiscono la vetta della produzione Vivaldiana. Ogni concerto è intitolato ad una stagione e ne rappresenta in musica i caratteri salienti: un viaggio unico, di colori e suoni, interpretati da Daniele Negrini (violino solista) e i Solisti dell'Orchestra Senzaspine.

Il biglietto del concerto include l'ingresso a Palazzo Re Enzo visitabile con audioguida nei giorni e orari di apertura al pubblico. Un’occasione per conoscere i segreti di quella che fu la prigione dorata di Re Enzo e il cuore pulsante della scena politica di Bologna.

Date e orari concerto

- 20 gennaio 2023 ore 21.00

- 21 gennaio 2023 ore 19.00

- 22 gennaio 2023 ore 17.00

Modalità di visita di Palazzo Re Enzo: presentando il biglietto del concerto, si riceverà un voucher d’ingresso con cui sarà possibile visitare subito il palazzo nei giorni e orari di apertura al pubblico (6-8, 13-15, 20-22 gennaio 2023, dalle 10.00 alle 16.00).

Per informazioni scrivere a: info@bolognawelcome.it o visita bolognawelcome.com

Biglietti

Intero € 25

Ridotto € 20 (possessori Card Cultura, Under 30, persona disabile deambulante con accompagnatore, accompagnatore di persona disabile non deambulante)

Gratuito (persona disabile non deambulante)

Gli spettacoli sono accessibili a persone con disabilità motorie. I biglietti ridotti sono soggetti a disponibilità.