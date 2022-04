"Real data matter": processi di digitalizzazione rivolti alla sostenibilità

Università di Bologna, Andi-Mec - Dico Group e Turtle



Al centro dell’incontro, i processi di digitalizzazione rivolti alla sostenibilità e la presentazione di un caso concreto: Data Driven Factory di Andi-Mec – Dico Group, testimonianza di un importante traguardo green raggiunto grazie alla digitalizzazione. Il progetto, unico in Italia, è stato realizzato e reso operativo in collaborazione con Il Dipartimento di ingegneria industriale dell’Università di Bologna e Turtle, spin off dell’Università di Bologna che, attraverso il Software Vivace, il primo gestionale che quantifica gli impatti ambientali, economici e sociali del business, hanno verificato il modello, con lo scopo di migliorare, attraverso l’analisi dei dati, l’impatto ambientale delle produzioni.