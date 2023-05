"Red Bull BC One Italy Cypher 2023". La finale al DumBO

Sabato 27 maggio al Dumbo di Bologna in programma la Finale Nazionale del Red Bull BC One Italy Cypher 2023 che accoglie i migliori talenti italiani del Breaking. Saranno in 24 (8 b-girl e 16 b-boy) a sfidarsi a colpi di power moves, freeze e footwork, per ottenere la possibilità di rappresentare il nostro Paese alla 20ª Finale Mondiale del Red Bull BC One, che verrà ospitata a Parigi, in Francia, domenica 21 ottobre 2023 presso il celebre stadio Roland Garros.

Dopo le qualifiche di Milano e Bari, poche ore prima dell’evento serale, ai 18 b-boy e b-girl già selezionati se ne affiancheranno altri 6 (4 b-boy e 2 b-girl) attraverso specifiche qualifiche pre-evento con l’obiettivo di conquistare la giuria e un posto alla Finale Nazionale.

Presenti tre giudici d’eccezione, volti noti della scena del Breaking nazionale e internazionale: Claudio Cogoni in arte Yaio, b-boy sardo vincitore di innumerevoli competizioni nazionali ed internazionali, ad oggi pioniere della scena del Breaking italiano e conosciuto in tutto il mondo. Natalia Kiliachikhina in arte Kastet, nata e cresciuta in Russia, ma ora basata a Parigi, è diventata una delle b-girl più forti al mondo, vincitrice della Red Bull BC One World Final nel 2019 e membro della crew 3:16 e Red Bull BC One All Star. Flearock originario di Los Angeles, appartiene ai pionieri della scena mondiale del Breaking, riconosciuto per le sue skill e la sua esperienza. Gli host della serata sono il rapper Pietro Morandi aka Tredici Pietro e B-Boy Riky Rock, pronti a infiammare il pubblico.