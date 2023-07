“ReEstate a San Giovanni in Persiceto 2023"

Ascom e Associazione turistica Pro Loco Persiceto in collaborazione col Comune promuovono la rassegna estiva “ReEstate a San Giovanni in Persiceto” con attività serali proposte a partire dalle ore 19 nel centro storico e nella piazza centrale arredata con isole verdi: in programma shopping, street food, visite guidate, musica dal vivo e tanto altro.

Programma:

Si inizia mercoledì 19 luglio con la “Caccia al Tesoro” che coinvolge le attività commerciali del centro storico, gli spettacoli di Toast Acustic Duo, Wanda Circus, Ligaduri e gli stand gastronomici della Parrocchia di San Giovanni Battista. Per l’occasione lo IAT (Ufficio Informazioni Turistiche) di San Giovanni sarà temporaneamente allestito presso il foyer del Teatro comunale (corso Italia 72) e distribuirà materiale informativo oltre a quello per la Caccia al Tesoro. Seguiranno altre serate di intrattenimento mercoledì 26 luglio, 6 e 13 settembre e altre date in via di definizione. Per il programma dettagliato dettagliato degli eventi consulta la sezione eventi del sito web del Comune.

Giovedì 20 luglio prende il via la rassegna “Cinema nei dintorni…”, promossa in collaborazione con la Film Commission Emilia Romagna: alle ore 21 presso il Bed&Bike di via Astengo (piazzale stazione ferroviaria) si terrà la proiezione di “San Donato Beach”, documentario di Fabio Donatini del 2020. Al centro del filmato la calda estate di un quartiere popolare di Bologna: tra il saggio visivo e il documentario musicale, uno sguardo umanista e divertito che usa l’afa estiva, la periferia assolata e le vecchie canzonette per elaborare una serie di appunti tragicomici sulla solitudine. Appuntamenti successivi della rassegna: 27 luglio “Il conte magico”, 3 agosto “Gli ultimi” e “Compagni di viaggio”. Ingresso gratuito.

Da mercoledì 19 a mercoledì 26 luglio nella frazione di San Matteo della Decima, in via Cento 200/c si terrà la “75ª Fiera del Libro”, promossa dalla Parrocchia di San Matteo della Decima col patrocinio del Comune. Tutte le sere saranno presenti stand di libri, stand gastronomici, spettacoli ed eventi culturali. Per il programma dettagliato delle singole serate consulta la sezione eventi del sito web del Comune.