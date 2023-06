MOSTRA REGARDE LA MUSIQUE ! Almost Blue, di Daniele Franchi & Fêtes de la Musique



Dal 14 giugno al 14 luglio 2023



Inaugurazione: 14 giugno, ore 19



Durante l’inaugurazione verrà proiettato il documentario:



“Sarà la musica che mi gira intorno”. Undici storie di musica, vita e lavoro. Di Daniele Franchi



INGRESSO LIBERO



In occasione dell’avvicinarsi della Fête de la Musique/Festa della Musica che si celebra il 21 giugno di ogni anno, l’Alliance Française di Bologna ospita una mostra che parla e racconta di musica attraverso due sguardi diversi.



Quello protagonista della mostra, ovvero lo sguardo fotografico, coinvolgente e trascinante di Daniele Franchi e della serie di scatti dal titolo “Almost Blue” e quello onirico, festoso e creativo dei manifesti delle passate edizioni della Fête de la Musique. Due sguardi e due modalità di guardare la musica, osservarla, viverla ed interpretarla immortalando alcune delle molteplici forme in cui si manifesta.



Dal dinamismo del viaggio musicale in cui ci accompagna Daniele Franchi all’apparente staticità delle locandine illustrate da artisti e creativi, la mostra Regarde la musique ! ci offre la possibilità di provare ad immaginare e creare ognuno la propria colonna sonora.





MOSTRA “ALMOST BLUE”



Tre colori bianco, nero e blu per descrivere i mille colori che la musica mi regala (Daniele Franchi).



DANIELE FRANCHI - Fotografo autodidatta si è specializzato nel tempo come fotografo di concerti riscuotendo sempre maggior apprezzamento e consolidando prestigiose collaborazioni. Nel 2019 ha pubblicato il libro Time in Jazz Diary, a cura di Paolo Fresu. “La curiosità e la voglia di musica mi hanno portato a fermarmi quando la incontro. Questo crea immagini e nuovi incontri con chi fa la musica e con chi la ascolta. Tutto diventa una parte preziosa di vita che porto stretta con me (Daniele Franchi)“.







MOSTRA “FÊTES DE LA MUSIQUE”



Serie di locandine dal 1994 al 2014 provenienti dagli archivi della Fête de la Musique, Ministère de la Culture.