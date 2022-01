La Regina Carciofona al Teatro Tenda della Montagnola

Domenica 9 gennaio lo spettacolo "La Regina Carciofona" in scena al Teatro Tensostruttura del Parco della Montagnola.

Verdulonia e? il rigoglioso regno governato dalla meravigliosa Regina Carciofona mentre Fruttisia ha come sovrano il buffo Re Limoncino.

Per una sciocca discussione tra i due regni scoppia un’ inutile guerra a suon di frutta e verdura. Riusciranno l’intelligenza e la tolleranza a far tornare la pace e a insegnare al mondo i segreti di una sana alimentazione e del vivere felici?

Il successo di questo racconto ha portato la compagnia Fantateatro a scrivere un audiolibro omonimo pubblicato nel 2012, e una canzone, Fritto misto con patate, contenuta nel CD Fantafavole.

Ingresso Gratuito con Green Pass fino ad esaurimento posti.