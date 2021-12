"Remake" - la mostra di Mirco Campioni al centro d'arte urbana FluArt

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

"Remake" è il titolo della mostra di Mirco Campioni al centro d'arte urbana FluArt, dove sarà presente una raccolta di opere realizzate nel corso degli ultimi anni. Bolognese, classe '85, conoscere Mirco significa accettare di essere travolti da un'ondata di energia pura. Un'energia che illumina il suo estro creativo e le sue sperimentazioni nel campo delle arti, dalla pittura alla scultura, dalla musica ai tatuaggi, dando libero sfogo al suo talento. "La sua pittura è influenzata dall’iperrealismo che corre dai maestri del Rinascimento e del Classicismo alla cultura POP dei Warhol o dei Man Ray, stesa con meticolosa e scrupolosa maestria pittorica il più delle volte su tele di grandi dimensioni, a gridare una volontà di essere nel proprio tempo e affermare con decisione il proprio credo. Per questo scava nel suo passato, nella sua infanzia, ma anche nei suoi studi, in tutti quelli che sono stati i suoi modelli e i suoi miti, dai fumetti alle icone del cinema americano, dai capolavori dell’arte alla letteratura contemporanea" (M.Marsili) Tra quadri e sculture, la mostra, proprio come un Remake di un film, ripropone e dà nuova vita a classici della cultura pop contemporanea; un vero e proprio ready made iconografico costituito da elementi cult e cinematografia dei giorni nostri.