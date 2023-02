Remembering Kurt Cobain: un evento tributo ai Nirvana

Quest’anno Kurt Cobain avrebbe compiuto 56 anni. Vogliamo rendere omaggio all’indimenticato leader dei Nirvana con una serata tributo in perfetto stile unplugged: appuntamento l'11 marzo alle 21.00 presso il Teatro Baraccano.



Gli AK47 – Nirvana Tribute band, ci faranno rivivere le emozioni dello storico concerto di New York e non solo…

Gli AK47 sono un quintetto formatosi con il desiderio di ricominciare a suonare rock, dopo un lungo momento di pausa, e di farlo con un progetto acustico che tributasse un omaggio ai Nirvana e ad uno dei concerti diventato il più iconografico della loro carriera: Unplugged in New York, che i ragazzi ripropongono in versione integrale.

Gli AK47 sono: Ivano Gasparini – voce solista, Andrea Cacciari – batteria, Riccardo Galletti – basso, Mirco Bernardinello – chitarra e cori, Filippo Romano – chitarra e cori.



Con testi e narrazione di Simona Cantelmi. Bolognese, scrittrice, laureata in Lettere Moderne, con una tesi in Storia dell’Emilia Romagna nel Medioevo, ha lavorato come redattore per il quotidiano L’Informazione di Bologna - Il Domani, allegato de La Stampa e per diversi periodici (allegati de Il Giornale). Ha curato quattro voci del Dizionario Biografico degli Italiani Treccani, pubblicato monografie e saggi di carattere storico, racconti e il romanzo “Il Protettore del Tempo” (Giulio Perrone Editore/L’Erudita, 2017). Oggi scrive per l’inserto mensile del Corriere della Sera “Vivi Bologna & Emilia Romagna” e fa parte del direttivo di Agimp, Associazione Giornalisti e Critici italiani di Musica legata ai linguaggi popolari. Si occupa di comunicazione e promozione musicale da dieci anni.



Biglietti disponibili a questo link: https://cutt.ly/13A4pK5



