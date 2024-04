Renato Zero torna in concerto all'Unipol Arena

“La musica ha un senso solo se si fa insieme ad altri! “AUTORITRATTO”, ancora una tessera di questo Zero-mosaico, ma questa volta sono io stesso a passarmi al setaccio. Godetevi questo mio nuovo lavoro che vi dedico con tutto il mio cuore!

Renato, ancora e sempre: ZERO!”

Così Renato Zero annuncia le nuove tappe del suo tour. Archiviati i 14 sold out di marzo a Firenze e a Roma, l'artista pensa già ad un grande autunno in musica. Dopo l'annuncio delle nuove date outdoor, raddoppiando gli appuntamenti di giugno e luglio a Bari, Napoli e a Santa Margherita di Pula (CA), il viaggio per l'Italia di 'Autoritratto - I Concerti Evento' (prodotto da Tattica) si arricchisce da oggi di una leg autunnale nei più importanti palasport: a partire dal 29 settembre e fino al 10 novembre, Zero sarà protagonista di 14 nuovi concerti-evento a Milano, Torino, Livorno, Bologna, Mantova, Pesaro, Perugia, Eboli, Messina e Roma.

L'appuntamento per i 'sorcini' sotto le torri sarà per il 12 e 13 ottobre all'Unipol Arena. Con i concerti-evento Zero si prepara a regalare nuove emozioni al suo pubblico universale, proponendo una setlist che include, accanto alle canzoni che hanno segnato la sua ultracinquantennale carriera musicale (tra grandi classici e perle rare), i brani contenuti nell'ultimo album 'Autoritratto', pubblicato lo scorso dicembre per Tattica: un'avvincente traversata in 13 tracce guidata dalle sue visioni uniche e dalla straordinaria abilità di raccontare e raccontarsi attraverso la propria arte.