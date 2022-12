Renato Zero: "Una Sfida in Musica" tour 2023

Sabato 25 e domenica 26 marzo 2023 Renato Zero in concerto all'Unipol Arena.

Prosegue anche nel 2023 la favola in musica di RENATO ZERO. Sulla scia dei monumentali festeggiamenti al Circo Massimo, dove ha celebrato (in incolpevole ritardo!) i 70 anni e i 55 di carriera con sei concerti-evento tutti sold out da oltre 100.000 spettatori, Zero stupisce una volta in più i suoi fan con l’annuncio della nuova tournée nei palasport, ZERO A ZERO - UNA SFIDA IN MUSICA, prodotta da Tattica e in partenza a marzo del prossimo anno.