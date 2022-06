Reno Road Jazz 2022

Indirizzo non disponibile

Dal 16 giugno al 3 agosto il Reno Road Jazz per la sua ottava edizione allarga le prospettive musicali, aprendo all’ascolto di sonorità inconsuete e arrangiamenti originali, mettendo in moto quell’inesauribile vettore di emozioni umane che è la contaminazione musicale.

I sette appuntamenti della rassegna, promossa ed organizzata dall’Unione Reno Galliera, con la sapiente direzione artistica di Sandro Comini, nei Comuni di Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello d’Argile, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale, si articolano in un programma stimolante che porterà gli habitués del jazz ad essere stupiti dalle eccellenti declinazioni contemporanee portate sul palco ed i “novizi” ad essere rapiti dalle note ricche di carattere di ciascun artista.

Una rassegna da non perdere che presenterà in ogni concerto un cammeo dedicato a Lucio Dalla, nel decennale della scomparsa del grande cantautore bolognese.

Programma:



16 giugno 2022 - Ore 21.30 aCastello d’Argile, Cortile comunale, ingresso da p.zza Gadani., Lua Nova Trio: omaggio in musica al Brasile.

Tre musicisti accomunati dalla sincera passione per le variegate espressioni della musica e della cultura brasiliana.

Con un live che unisce energia e profondità, i Lua Nova omaggiano i grandi protagonisti della MPB (musica popular brasileira) e propongono brani dal repertorio degli afro-samba, della bossa nova e della musica d’autore, accostando i pezzi più famosi ai tanti altri generi da scoprire e apprezzare. Vinicius de Moraes, Baden Powell, Jacinto Silva, Gilberto Gil, Tom Jobim, Chico Buarque, Elis Regina... sono solo alcune delle voci che narrano la bellezza e le contraddizioni del Brasile di ieri e di oggi, e che i Lua Nova restituiscono con nuove sonorità.

23 giugno 2022 - Ore 21.30 a San Pietro in Casale, p.zza Martiri della Liberazione, Groove City band: groove City Band x 40th Blues Brothers.

Per i 40 anni dall’uscita del film “The Blues Brothers” ed in collaborazione con il Porretta Soul Festival, la Groove City band, con una formazione d’eccezione composta da 9 elementi con Sabrina Sotgiu e Eva Collicelli, ripercorrerà le strade del blues, del soul e del rythm’n and blues. La band bolognese, reduce da numerosi concerti all’estero e dai successi ottenuti al Porretta Soul Festival, proporrà un repertorio molto coinvolgente ed accattivante, che riscopre le tante sfaccettature di questi generi musicali.

30 giugno 2022 - Ore 21.30 a Bentivoglio, Corte del Castello, Sandro Comini Jazz friends: Lucius in Fabula. Dedicato a Lucio Dalla

Nel decimo anniversario dalla scomparsa del grande autore bolognese Lucio Dalla, il concerto Lucius in Fabula si propone di celebrare la musica del cantautore con arrangiamenti originali riscritti da Sandro Comini. La formazione sul palco vedrà dialogare la meravigliosa voce di Silvia Donati con il trombone di Sandro Comini, il clarinetto di Guglielmo Pagnozzi e il pianoforte elettrico di Claudio Vignali, nonché la batteria di Roberto Rossi e il contrabbasso di Max Turone.

06 luglio 2022 - Ore 21.30 a San Giorgio di Piano, p.zza Indipendenza, Rossella Cappadone 4et: influência do Jazz.

Il concerto combina il caratteristico sound dello swing americano con le armonizzazioni latine. Il timing accattivante di Fabio Nobile, cuore della band, e l’estro di Stefano Senni al contrabbasso, consolidano una ritmica d’accezione. Nico Menci, pianista con collaborazioni eccelse, trasmette il sapore e le vibrazioni di questa musica d’oltreoceano. La combo capitanata da Rossella Cappadone, cantante e chitarrista, accentua lo stile contemporaneo strizzando l’occhio ad artisti come Tania Maria, Horace Silver, Tom Jobim e Duke Ellington.

14 luglio 2022 - Ore 21.30a Galliera Antica, Parco parrocchiale, Giovanni Perin Trio D.O.V.E: here we are.

L’ensemble, che spazia dalle sonorità energiche del soul jazz all’hard bop più raffinato, presenta ricercate composizioni originali che rivisitano gli anni ‘60 e ‘70 in maniera innovativa. D.O.V.E. (Drums, Organ, Vibes Ensemble) è tra le realtà più interessanti nel panorama jazzistico contemporaneo grazie al ricercato connubio sonoro dei tre singolari strumenti, il vibrafono di Giovanni Perin, l’organo Hammond di Giulio Campagnolo e la batteria di Andrea Davì. Il trio ha solcato i palchi di tutta Europa riscuotendo sempre un notevole successo di pubblico.

19 luglio 2022 - Ore 21.30 a Pieve di Cento, Giardino presso Le Scuole, Alma Swing: jazz manouche. Omaggio ai liutai del Centopievese.

In oltre quindici anni di attività, Alma Swing è realtà di riferimento dello hot jazz di tradizione europea, in cui lo swing parigino-americano degli Anni ‘30 si fonde a un folklore senza tempo. Con una silhouette rétro e un tradizionale organico acustico, l’ensemble composto da Lino Brotto (chitarra principale) Mattia Martorano (violino), Andrea Boschetti (chitarra ritmica) e Beppe Pilotto (contrabbasso) interpreta con personalità una musica la cui attualità è confermata dal successo tributato internazionalmente all’esperienza artistica di Django Reinhardt. Il concerto, in cui figurano gli strumenti di Mario Maccaferri, vuole essere un omaggio ai maestri liutai del centopievese.

03 agosto 2022 - Ore 21.30 a Castel Maggiore, p.zza Pace, Indaco 4et: d’amore e d’orgoglio. Omaggio alle Signore del Jazz degli anni Venti

Il ritratto di tre grandi artiste dalla personalità forte e sensibile che hanno segnato la storia del jazz: Billie Holiday, Nina Simone e Joni Mitchell. Il quartetto ripercorre i momenti più significativi delle loro carriere con un suono scarno e avvolgente in cui voce e strumenti si fondono ed esaltano a vicenda e con arrangiamenti originali che donano alle canzoni una nuova prospettiva. Canzoni d’amore e d’orgoglio, rabbia e sottile ironia. Holiday legata al mondo jazz anni’40 e a una vita difficile per il colore della pelle, Simone allo spiritual e alle lotte per i diritti degli afroamericani, Mitchell musicalmente così brillante da trascendere le origini di cantante folk canadese per creare una propria originale forma espressiva che comprende jazz e poesia.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito con prenotazione consigliata al numero di telefono 328 9895407 (lun-ven 16-19) oppure su eventbrite.it