Reno Road Jazz: 10 concerti jazz gratuiti, ogni giovedì per tutta l'estate

Al via giovedì 6 giugno la decima edizione di Reno Road Jazz, rassegna musicale dedicata al jazz organizzata dall’Unione Reno Galliera con la direzione artistica di Sandro Comini, noto musicista e direttore d‘orchestra bolognese. Una rassegna cresciuta nel tempo in termini di pubblico e critica nell’ampio panorama delle rassegne jazz del territorio e appuntamento ormai consolidato dell’estate metropolitana.

Dieci i concerti in programma tutti i giovedì dal 6 giugno all’8 agosto 2024 in location suggestive all’aperto degli otto comuni dell’Unione Reno Galliera: Argelato, Bentivoglio, Castello d’Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale. Un viaggio musicale all’insegna della contaminazione, dai classici del jazz con arrangiamenti originali ed inconsueti, alle declinazioni più contemporanee e meticce, per una proposta di grande qualità ed originalità tra piazze, ville e castelli.

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO: RRJ_2024

Apre la rassegna il Comune di San Giorgio di Piano in Piazza Indipendenza giovedì 6 giugno sera con il concerto Da Miles a Toots di Guido Guidoboni jazz quartet, che propone i brani più rappresentativi ed iconici dei due grandi musicisti Miles Davis e Toots Thielemans. Il viaggio nel jazz e negli accoglienti ed incantevoli scenari della Bassa Bolognese prosegue a Castel Maggiore il giovedì successivo (13 giugno) con il sassofono di Matteo Raggi ed il suo Jazz Night; il 20 giugno è la volta di San Pietro in Casale con Guglielmo Pagnozzi & the Jazz dogs ed i brani dei ruggenti anni Trenta; e ancora il quartetto di Eloisa Atti il 27 giugno nel magico Castello di Bentivoglio. Si arriva quindi a luglio con Mauro Mussoni il 4 a Castel Maggiore a presentare alcuni suoi inediti del suo ultimo album Limbo; Elisa Aramonte e Sandro Comini Jazz Five l’11 a Galliera con brani delle cantanti italiane più famose in stile jazz; il 18 e il 25 a Castello d’Argile, il 18 con il quartetto di Diego Frabetti con Trumpet Legacy, un omaggio a grandi trombettisti della storia della musica ed il 25 con Agata Leanza ed il suo jazz caribegno e melodie brasiliane della bossa nova per la serata Sohnando o Brasil; per arrivare ad agosto il 1° alla Rocca di Pieve di Cento, come da tradizione, con la chitarra di Davide Brillante ed un repertorio chitarristico in omaggio alla blasonata scuola di liuteria pievese. E per chiudere in bellezza questa decima edizione di Reno Road Jazz, l’ultima tappa ad Argelato l’8 agosto nella splendida Villa Beatrice, con il progetto artistico Lucius in Fabula e le canzoni più emblematiche del cantautore bolognese rivisitate originalmente dal maestro Sandro Comini e dalla voce di Silvia Donati.

Reno Road Jazz è un’ottima occasione per i bolognesi che amano il Jazz per fare una gita fuori porta approfittando dell’accoglienza e della bellezza dei paesi e dei magici scenari della Bassa come turisti e cultori di una rassegna che con i suoi dieci anni è diventata tradizione.

Reno Road Jazz è una rassegna dall’Unione Reno Galliera, realizzata in collaborazione con Slide S.n.c.

La rassegna fa parte di Bologna Estate 2024, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena.