Reno Splash 2023: Goran Bregović, Nico Royale, Cico & Mama Afrika e gli altri

Annunciata l’undicesima edizione di RENO SPLASH: dal 13 al 16 luglio torna nella verde cornice del Parco regionale storico di Monte Sole (Marzabotto, BO) la quattro giorni di musica dal vivo, natura e incontri che promuove il rispetto e lo scambio tra le culture di tutto il mondo.



Il festival antirazzista ideato e promosso dall’associazione Montagna di Suono, è prodotto in collaborazione con Ozono Factory APS, realtà culturale che da due anni gestisce il Poggiolo - Rifugio Re_Esistente. Marzabotto e l’intero Parco regionale storico di Monte Sole sono luoghi ricchi di storia e di memoria, a conferma dell’impegno culturale e solidale che RENO SPLASH, in condivisione con tutti i suoi collaboratori e partner, dedica alla sensibilizzazione e alla valorizzazione di un territorio che continua a resistere e rinascere.



Nella line-up di quest’anno spicca la presenza di Goran Bregovi?, headliner di sabato 15 luglio: uno dei più riconoscibili e riconosciuti compositori balcanici moderni torna in Italia per regalare al pubblico un concerto storico, reso possibile da un importante lavoro di collaborazione tra il festival Crinali (manifestazione di punta del Territorio Turistico di Bologna-Modena, con oltre 50 spettacoli in 16 comuni differenti), l’Unione Comuni Appennino Bolognese, il Comitato Regionale per le Onoranze Ai Caduti di Marzabotto, Ozono Factory Aps e Reno Splash.



La line-up propone una grande selezione di artisti reggae internazionali e italiani (Anthony B, Mellow Mood, Paolo Baldini, Mungo's Hi Fi, Nico Royale, Cico & Mama Afrika, Paulinho, Solomon B, Duo Bucolico) per un mix cosmopolita che parte dalla Reggae Music all'hip hop, passando per musica folk, balcanica e funk. Ma RENO SPLASH non è solo musica. Il festival è una full immersion di incontri, dibattiti, sport, escursioni sull'Appennino per ripercorrere i luoghi della resistenza, teatro, e mercatino internazionale: è infatti garantita la possibilità di free camping.

Gli abbonamenti full pass e per le singole giornate sono disponibili sulla piattaforma di ticketing e discovery DICE e nei punti vendita attivati presso Il Poggiolo - Rifugio Re_Esistente (Monte Sole, Marzabotto, BO) e Comini Espress presso Fondo Comini - Bologna. RENO SPLASH promuove la cultura e la condivisione impegnandosi a offrire una full experience a prezzi accessibili: l'abbonamento, di soli 50€, consente l'ingresso a tutte le quattro giornate e agli eventi del festival. Prezzo biglietti delle singole giornate: giovedì 5€ + dp, venerdì 20€ + dp, sabato 25€ + dp, domenica 15€ + dp.