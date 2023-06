Replica dell'operetta "Una notte a Venezia" al Teatro Mazzacorati 1763

Domenica 9 luglio 2023, alle ore 18.30, nello storico Teatro bolognese Mazzacorati, si replica la vivace versione targata Sol Omnibus Lucet APS dell'operetta "Una notte a Venezia" di Strauss II, ma con tante novità



In una Venezia settecentesca in balìa della follia del Carnevale risuonano coinvolgenti walzer e la città è pervasa da bellissimi costumi e allegri personaggi: il 9 luglio alle 18.30 al Teatro Mazzacorati 1763 in via Toscana 19 a Bologna, Sol Omnibus Lucet APS riproporrà la sua messinscena di "Una notte a Venezia", ma...non mancheranno le sorprese!



Il cast sarà composto da Maurizio Tonelli (che interpreterà nuovamente il cuoco Pappacoda) e Giada Maria Zanzi nei panni della pescivendola Annina. Ecco la prima chicca per il pubblico: il ruolo di Caramello sarà affidato al controtenore (per l'esattezza contraltista) Felipe Rissatti, vera punta di diamante dello spettacolo.



Il controtenore è un cantante di sesso maschile dotato naturalmente di una timbrica ed estensione vocale femminili: si tratta di una voce assai rara, cui sono spesso affidati ruoli che un tempo erano propri dei cantanti evirati, i cosiddetti castrati, in voga anche nel Settecento, periodo in cui è ambientata "Una notte a Venezia". Da qui la scelta di fare ascoltare dal vivo al pubblico una vocalità tanto rara che con la sua magia riporterà indietro nel tempo gli spettatori! Ma le sorprese non finiranno qui...si tratta di un evento assolutamente da non perdere!



La direzione musicale e la concertazione saranno affidate alla bravissima pianista Giovana Ceranto; i costumi e le scenografie saranno curati rispettivamente da Mirta Zagonara e Luca Bianconcini. Lo spettacolo è realizzato in collaborazione con Modesta Compagnia dell'Arte.



Ingresso ad offerta libera, su prenotazione. Per ricevere ulteriori informazioni e per prenotare è necessario inviare una mail a solomnibuslucet1@gmail.com oppure telefonare allo 051517215.



Dal 2017 Sol Omnibus Lucet APS si occupa della divulgazione del patrimonio lirico e operettistico, cercando di renderlo accessibile ad ogni tipologia di target e portando la musica classica vocale anche al di fuori dei convenzionali luoghi ad essa deputati.



https://solomnibuslucet.jimdofree.com - https://www.facebook.com/SolOmnibusLucet