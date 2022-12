Riccardo Muti dirige la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi al PalaDozza

Lunedì 19 dicembre ore 21 al PalaDozza di Bologna Riccardo Muti dirige la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi. Concerto straordinario di BOLOGNA FESTIVAL offerto da ILLUMIA alla cittadinanza, vede impegnati l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, il Coro Luigi Cherubini, il Coro Cremona Antiqua e quattro voci soliste di alto prestigio, quali Juliana Grigoryan, Isabel De Paoli, Klodjan Kaçani e Riccardo Zanellato.

I biglietti per il concerto, distribuiti presso la sede di Illumia, sono andati esauriti in poche ore. Grande, la soddisfazione di Bologna Festival e Illumia per il successo di questa iniziativa di ampia diffusione culturale – “La Musica è un dono. Illumia lo offre alla città di Bologna” – nata da un gesto di grande mecenatismo di Illumia, che ha offerto i biglietti per il concerto a tutta la cittadinanza. Il ritorno di Riccardo Muti al Bologna Festival, insieme alla sua Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, per dirigere la Messa da Requiem di Verdi nella settimana natalizia è, in tal senso, il regalo perfetto per la città intera.

Biglietti last-minute che si renderanno disponibili per eventuali rinunce, verranno distribuiti il giorno stesso del concerto presso la biglietteria del PalaDozza, a partire dalle ore 17.

Riccardo Muti direttore

Orchestra Giovanile Luigi Cherubini

Juliana Grigoryan soprano

Isabel De Paoli mezzosoprano

Klodjan Kaçani tenore

Riccardo Zanellato basso

Coro Luigi Cherubini - Coro Cremona Antiqua

Antonio Greco maestro del coro

Diego Maccagnola maestro del coro

RITIRO BIGLIETTI LAST-MINUTE

