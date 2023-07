Resisdance: a San Lazzaro musica, tanti artisti e mercatino vintage

Dopo il successo della prima edizione, ritorna il Festival organizzato da Peacocklab in occasione della 191esima Fiera di San Lazzaro, dal 26 al 30 luglio. L'evento si terrà all’interno del Parco della Resistenza ed è progettato per coinvolgere la comunità locale ed offrire un'esperienza di intrattenimento trasversale, adatta a persone di tutte le età.

Per il secondo anno artisti nazionali e internazionali animeranno il Parco della Resistenza per 5 serate, tutte caratterizzate da dj set. A corredo della programmazione musicale è prevista un’area Vintage Market dedicata ad abbigliamento a cura di Vintage Trip oltre a uno spazio dedicato allo street food che offrirà proposte culinarie eterogenee, per tutti i gusti ed esigenze. Durante la fascia pomeridiana sono previste attività per l’intrattenimento dei bambini, in collaborazione con realtà associazionistiche attive sul territorio. Resisdance combina l'aspetto sociale ed aggregativo con la passione per la musica, i mercatini e lo street food.

Il programma musicale:

Mercoledì 26/07 dalle 19:00 - Plug Radio Night con Latteo, Green Everywhere, La Funky

Plug Radio è una web(cam)radio con sede a Bologna che esplora la musica elettronica a 360°.Il formato radiofonico è composto da:

PLUG-IN trasmissioni audio-video in diretta dalla consolle radio

PLUG-OUT registrazioni audio-video realizzate esternamente.

Mercoledì 26 la radio porterà alcuni dei migliori artisti che hanno registrato nella sua sede e trasmetterà in streaming la serata.

Giovedì 27/07 dalle 19:00 - Goodjacobbe, Grem, Enki e Simone Manoni.

Vertigo è il nome del party ideato da giovani artisti bolognesi che porteranno sul palco di Resisdance sonorità funky ed elettroniche.

Venerdì 28/07 dalle 19:00 - Dj Ralf, Pastaboys, Dj Cream, Bruno & Danzel.

Il main event del festival porterà per la seconda volta Antonio Ferrari, aka DJ Ralf, classe '57 un’icona del night clubbing dal 1987 e artista conosciuto in tutta Italia. Insieme a lui i The Pastaboys e altri artisti del panorama clubbing nostrano.

Sabato 29/07 dalle 19:00 - Memento Records goes to Bologna: Idris D ping pong Fabrizio Maurizi, Gas, Matteo Vanti aka Matthè

Il sabato di Resisdance porta a San Lazzaro Idris D, un grande artista internazioanle,che ha suonato in prestigiosi locali come lo space di Ibiza, il "Buddha Bar" a Siviglia, fino alla consacrazione ufficiale proprio con il "Les Folies de Pigalle" di Parigi, club cult, tra i più conosciuti ed amati a livello mondiale.

Ad affiancarlo i dj bolognesi gAs e Fabrizio Maurizi, star italiane della Memento records.

Domenica 30/07 dalle 19:00 - Peacocklab Night: dj set a cura di PeacockLab

Si chiude con una serata dedicata a PeacockLab, associazione culturale partner del progetto e realtà storica nell’ambito degli eventi culturali e progetti di riqualificazione urbana.

Oltre alla musica, ritorna per il secondo anno anche l’area ResisdanceKids, con attività dedicate ai più piccoli ed alle famiglie. Il programma:

RESISDANCE KIDS

Giovedì 27 Luglio, ore 17,30

Presso il Parco della Resistenza

“Leggiamo insieme imparando la lingua dei segni” La conoscete la storia dell ‘amico del piccolo tirannosauro?! Vi aspettiamo per leggerla insieme

Evento accessibile, con interprete Lis e gratuito.

Per info 3332310251

Venerdì 28 Luglio ore 18

Presso il Parco della Resistenza.

“ IL FLAUTO DI HAMELIN” Spettacolo di magia e d’illusione con Maddalena Ricciardi. Liberamente ispirato alla fiaba dei fratelli Grimm.

Ingresso libero e gratuito.

Per info 3332310251

Sabato 29 Luglio dalle 18;00

Presso il Parco Della Resistenza Hai mai giocato al ????? ??? ??????? a ?????????? o alla ????? ?? ????? sono solo alcuni dei tantissimi giochi che troverai...vieni a giocare insieme a noi e a provare tutti i "giochi di una volta" tutti i giochi sono realizzati artigianalmente con legno di recupero!

Domenica 30 luglio, dalle 18.00

Parco Della Resistenza

IL PRINCIPE ANAR E LA PRINCIPESSA GOLNAR spettacolo di burattini a cura di Burattinificio Mangiafoco.

Ingresso libero e gratuito

Per info 3332310251