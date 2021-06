"Resistenza franca": un omaggio a Franca Rame

Omaggio a Franca Rame, alla sua scrittura di resistenza al femminile attraverso la messa in scena di 3 monologhi che mettono al centro il tema della morte e della maternità, insieme al desiderio di ribellione ai potenti e di riscatto sociale.



L’Associazione Culturale Youkali APS promuove la drammaturgia al femminile e la storia delle donne, attivando, teatralmente, nuove forme di resistenza civile e riflessioni su temi sociali, in particolare sui valori della resistenza al nazifascismo e alle mafie.



Venerdì 16 luglio 2021

Repliche ore 20:00 e 21:30



Ritrovo mezz’ora prima della replica prenotata presso l’ingresso principale in via della Certosa 18 (da viale Gandhi, Largo vittime dei lager nazisti)



L'EVENTO SI TERRÀ ANCHE IN CASO DI MALTEMPO



Ingresso 12€ di cui 2€ devoluti alla valorizzazione della Certosa.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Chiama al 333 4774139

Scrivi a info@youkali.it indicando nominativi e recapiti di ciascun partecipante e replica desiderata.



MODALITÀ PAGAMENTO:

- BONIFICO sul conto dell’Associazione Culturale Youkali (Emil Banca: IT96N0707202409032000131803- almeno 2 gg prima dell'evento);

- PAYPAL (info@youkali.it);

- CONTANTI in busta chiusa trasparente con nome e cognome di tutti i partecipanti.

