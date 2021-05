Riapre il "Teatro dei 25" di Bologna con lo spettacolo "Due volte Tito - sopravvivere alla tragedia"

Nell’ambito della rassegna teatrale Le Drammaturgie della ZEBRA e L'antropologia del Femminile nelle Arti Sceniche, il Teatro dei 25 di Bologna riparte il 17, 18 e 19 Maggio 2021 con Due volte Tito - Sopravvivere alla tragedia, un’operazione di riscrittura del “Tito Andronico” di Shakespeare. Uno spettacolo nato da un progetto di Virginia Landi, Francesca Mignemi, Eleonora Paris e Teatro dei 25, con il sostegno di ERT- Emilia Romagna Teatro Fondazione e con la collaborazione di Teatro Binario 7 di Monza Mare Culturale Urbano Compagnia IF PRANA.

Due volte Tito è una rilettura della tragedia nel tentativo di far emergere e criticare i condizionamenti sociali e i modelli che fondano la cultura occidentale. Sulla scena un coro di quattro attori - Francesco Aricò, Diana Bettoja, Federico Gariglio, Valeria Girelli - appartenenti alla generazione dei Millenials, ripercorre criticamente la tragedia guidando il pubblico all’interno della vicenda. La forma corale permette di moltiplicare i punti di vista e dare spazio e parola a chi nel mondo del Tito, così simile per certi aspetti alla nostra società, normalmente non ha voce.



Teatro dei 25, via Cesare Abba 6/A

Come raggiungerci: Autobus 27/A-11B-55

Inizio spettacolo ore 19:00

Info e prenotazioni: teatrodei25@gmail.com Tel: 3471452077



Per riaprire in sicurezza e in ottemperanza alle normative anti-Covid, ricordiamo le regole tutt’ora valide per l’accesso a Teatro (obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata dello spettacolo; capienza contingentata al 50% dei posti disponibili, distanziamento interpersonale)