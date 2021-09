Ribelli: donne fuori dal coro- spettacolo

Ribelli: donne fuori dal coro- Da Irma Bandiera a Greta Thumberg - Spettacolo con Luisa Vitali, Erica Salbego, Diletta Rocca

testo e coordinamento registico Luisa Vitali a cura di Ass. Rimacheride



SINOSSI

“...la storia e? fatta, non solo dai condottieri, dai leaders, ma da chi non avra? mai il proprio nome ricordato dai libri di Storia. In quegli anni la storia fu fatta dai vostri padri, dai vostri nonni, dalle vostre madri, dalle vostre nonne...”: cosi? diceva Vittoria Giunti (prima sindaca donna eletta nel 1956 in Sicilia). Ma soprattutto e? vero che furono, e sono, molte le donne che attraverso le loro scelte, le loro azioni, senza tanti clamori, influenzarono e cambiarono e tutt’ora influenzano e cambiano, il corso della storia.

Ambientato in un’ipotetica radio, lo spettacolo parla di alcune di queste donne: raccontandone la storia e le gesta.

Lo spettacolo sarà preceduto alle ore 19:00 dall'incontro GRATUITO " Donne per le donne" con Katia Graziosi, Presidente UDI Bologna e Marta Tricarico, avvocata.



Storie di donne che stanno cambiando il mondo e l’obiettivo 5 dell’agenda 2030 per raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione femminile.

