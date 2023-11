Riccardo Badalà, Guy Lydster-Abitare il vuoto.

Inaugurazione giovedì 16 novembre 2023 alle ore 18

GALLERIA B4, Via Vinazzetti 4/b (zona universitaria), Bologna.Fino al venerdì 22 dicembre, mar-sab, 17-20

Ingresso libero, oppure su appuntamento

Testo critico di Daniele Serafini.

Riccardo Badalà, Guy Lydster: abitare il vuoto

Ciò che accomuna i due artisti, la cellula germinativa del loro lavoro, è un procedere per sottrazione della materia e delle forme, in sintonia con quanto affermava Plotino, filosofo greco neoplatonico. Se cerchi la bellezza procedi per sottrazione - affermava - mira all'essenziale.





Guy Lydster, The wave, 60x60, h.80, creta raku, 2023.