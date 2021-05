Richard Mosse, il MAST riapre con la prima mostra antologica dell'artista

Fondazione MAST presenta la prima mostra antologica dell’artista Richard Mosse: un percorso di straordinario impatto visivo e sonoro, con immagini e video prodotti nel corso degli anni in luoghi di conflitto con l’uso di diverse tecnologie - anche di derivazione militare.

Un’esperienza immersiva di rara intensità, sorprendente per la forza degli stimoli visivi e sonori, capace di rovesciare il modo in cui rappresentiamo e percepiamo la realtà. In mostra sono esposte 77 fotografie di grande formato, 3 video installazioni immersive (The Enclave 40', Incoming 52' e Quick 13') e un grande video wall a 16 canali (Grid, Moria 7').

PER CONSENTIRE UNA VISITA IN SICUREZZA: ingresso contingentato, solo su prenotazione e per gruppi di non oltre 10 persone per ogni slot orario. Permanenza massima all'interno del MAST di circa 90 minuti.

INGRESSO GRATUITO