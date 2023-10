Rick Dufer in “Vite di Spinoza” al Teatro Dehon

Quante volte è vissuto Spinoza? Eretico dal cuore d'oro, un reietto pieno di umanità e buone intenzioni, uno scomunicato dalla fede indefessa: Spinoza non solo fu tutto questo, ma il suo spirito è sopravvissuto, oltre il tempo e lo spazio, incarnandosi a più riprese dentro corpi e menti tra le più disparate. Scrittori, scienziati, autrici e filosofi, ma anche inventori, alieni e chi più ne ha più ne metta. Le vite di Spinoza sono tutte intorno a noi, dove meno ce le aspettiamo, perché il pensiero e le idee riescono a valicare quei confini che i nostri corpi non sanno superare. Al teatro Dehon di Bologna il 23 novembre l'appuntamento è con Rick Dufer in “Vite di Spinoza”. Per i lettori di BolognaToday è possibile acquistare i biglietti a un prezzo scontato.

Riccardo Dal Ferro/ Rick Dufer

Riccardo Dal Ferro consegue il diploma classico a indirizzo linguistico presso il liceo “G Zanella” di Schio ( e si laurea successivamente in filosofia presso l’Università di Padova Collabora con numerose riviste, cartacee e online, trattando di attualità, filosofia, letteratura Si occupa di storytelling e copywriting attraverso vari progetti multimediali. Dal 2007 insegna scrittura creativa e sceneggiatura e nell’anno 2009/10 collabora con la cattedra di "Storia del pensiero scientifico” del professor Fabio Grigenti all’Università di Padova.

Porta avanti un progetto di divulgazione letteraria e filosofica sul web attraverso il suo canale YouTube “Rick DuFer e il suo programma podcast Daily Cogito“, partecipa periodicamente a conferenze e organizza seminari.

È autore e interprete di molti monologhi teatrali a sfondo letterario, filosofico e satirico. Inventa la Stand Up Philosophy spettacolo di satira filosofica che nel 2016 porta in

tutta Italia. Nel 2014 pubblica il suo romanzo d’esordio “I Pianeti Impossibili”, edito da Tragopano Edizioni. Nel 2015 fonda la sua scuola di scrittura e creatività “Accademia Orwel l” che nel 2016 trova sede anche a Padova, Bologna e Roma Collabora con vari enti formativi e culturali sparsi su tutto il territorio come per esempio ENAC Lab, e l’associazione Popsophia.

Nel 2016 su invito di Umberto Eco, interviene al Festival della Comunicazione di Camogli con una conferenza dal titolo “Divulgo Ergo Sum”.

È presidente di giuria alla decima edizione 2017 del Festival Internazionale “Fiuggi Film Festival” È direttore della rivista accademica ENDOXA patrocinata dall’Università di Trieste ed edita da Mimesis. Nel giugno 2018 esce il suo libro “Elogio dell’idiozia”, saggio filosofico che nel 2021 vedrà una seconda edizione ampliata e rivista. Nel 2019 il suo nuovo monologo “Seneca nel Traffico” va in tour per l’Italia. Nel 2019 esce per De Agostini il suo "Spinoza e Popcorn“, libro che racconta le più importanti idee filosofiche analizzando le serie televisive. Nel 2020 esce la raccolta di racconti gotici "I Racconti della Vera Nuova Carne" per edizioni Poliniani, illustrata da sua moglie Ary De Rizzo. Nel 2020 pubblica per Audible il podcast originale Parole Preziose in collaborazione con l’amico e collega Roberto Mercadini.

Nello stesso anno esce il podcast originale "A Mente Libera” per Storytel.

Scritto e recitato da Rick Dufer.