Un intero pomeriggio per bambini e famiglie all'interno della casa del Paleotto con favole, laboratori e musica dal vivo, vieni vestito in maschera!



Dolcetto o scherzetto?

Mi viene un sospetto:

se pizzico una corda, che strumento suonerò?

Scherzetto o dolcetto?

Mi fanno un dispetto!

Se rimango in silenzio, che cosa sarò?

Se i tanti misteri vuoi svelare…

Alla Ricordi Halloween Party devi partecipare!



PROGRAMMA

15:00 ”Il Castello dello Stregone” – Favola musicale per i bambini 3-5 anni

16:00 Laboratorio di musica d’insieme – per i bambini 6-11 anni

17:30 RMS live bands – concerto allievi della Ricordi Music School



E’ gradita la prenotazione: M. paleotto11@ricordimusicschool.com | T. 393 8599315



Come raggiungerci: Paleotto 11 è raggiungibile con l’autobus 13A o 96 (fermata Rastignano Paleotto), con il treno (fermata Rastignano), in bici (20 minuti dal centro città), in auto (Via Toscana direzione Fondovalle Futa), a piedi dalla chiusa del fiume Savena percorrendo la “via di Camille” (sentiero CAI n° 913 )

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...