"Ricordi?" lo spettacolo in scena all'ITC Lab

Domenica 5 marzo lo spettacolo "Ricordi?" in scena sul palco dell'ITC Lab di San Lazzaro.

«Caro papà, ti scrivo perché mi dicevi sempre che lo scritto rimane. Caro papà, voglio fare un gioco: voglio vedere il mondo come lo vedi tu, voglio fare le stesse cose che fai tu adesso, voglio viaggiare con la mente come viaggi tu. Voglio starti vicino. E voglio anche accompagnarti in viaggi che una volta abbiamo fatto insieme... ricordi? Insieme possiamo farlo. Firmato... tua figlia».

"Ricordi?" racconta la storia di Marta e del suo papà. Dei piccoli gesti affettuosi e della cura che Marta gli riserva. Dei piccoli gesti affettuosi e della cura che il papà le riservava quando lei era piccola. Dei ricordi di una vita. Dei legami che i ricordi sono capaci di creare. E dei legami ancora più forti che si creano quando i ricordi, lentamente, svaniscono. Perché il papà di Marta fatica a ricordare le cose. Quelle più lontane nel tempo, ma anche quelle più vicine. E allora Marta ci prova, ci prova ad aiutare il suo papà a rimettere insieme pezzi di memoria, compie vere e proprie “acrobazie” per aiutarlo a ricordare; perché anche da lì, dalla possibilità di fissare per sempre nella memoria momenti importanti della vita, passa la forza dei sentimenti.

Per tutte le età a partire dai 7 anni?

Dopo lo spettacolo, incontriamo i personaggi della storia!

A seguire, lo spettacolo sarà valutato dalla Giuria dei Nonni, delle Nonne e dei Nipoti / Premio “Dammi la mano”