Ricordi live: due serate di musica con le band della Ricordi Music School

Due appuntamenti con protagoniste le band della Ricordi Music School, i giovani allievi si esibiranno sul palco nel giardino del centro polifunzionale del Baraccano per una serata di musica e relax.



Martedì 23 Maggio e martedì 30 Maggio 2023 alle ore: 19:30



Ricordi Music school ha creato un metodo didattico unico, che viene applicato da tutti gli insegnanti in tutte le lezioni di strumento, canto e danza. Le parole d’ordine sono conoscenza di più generi con più docenti, con un sistema multidisciplinare strutturato in moduli. L’allievo viene incoraggiato a esplorare la Musica nella sua espressione più ampia, libera e completa possibile per sviluppare la creatività e mettere in luce il proprio talento. La serenità degli allievi, l’atteggiamento e professionalità dei docenti e l’attenzione alle famiglie sono da sempre il motore del successo della scuola. Più generi, più abilità, più strumenti e sempre sul palco! Vieni a conoscerci, Ti aspettiamo!



Ingresso gratuito



M. info@ricordimusicschool.com - T. 0510451151 - 3400771709