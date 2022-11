Sabato 31 dicembre 2022 capodanno con lo spettacolo "Ride bene chi ride l'ultimo" al Teatro Comunale Cassero di Castel San Pietro Terme.

Una carrellata di comici di area Zelig per una serata in puro stile zelighiano con tanti personaggi che si alternano sul palco e un presentatore comico insieme al quale daranno vita a una vera e propria kermesse e una serata variegata e molto divertente. Edizione Speciale per il Capodanno 2022!

Stefano Bellani fa il comico in giro per l'Italia da più di 25 anni. Si è fatto conoscere al grande pubblico nelle edizioni di Zelig Off e Zelig Arcimboldi (Canale 5) entrando a sorpresa in una nuvola di coriandoli bianchi con fulminanti battute sulla coppia. I suoi monologhi comici e i suoi personaggi sono stati protagonisti nella trasmissione radiofonica Ottovolante (Rai Radiodue) e su numerose emittenti locali toscane.

Giorgio Zanetti, artista a tutto tondo. Comico, attore, presentatore. Protagonista delle più importanti edizioni di Zelig. A Radio Bresciasette conduce il programma "Non Sparate all'Armadillo" coadiuvato da Fulvio Marini.

Willer Collura, reggiano, vincitore de “La sai L'ultima” edizione 2019. Abilissimo a caratterizzare i personaggi dei suoi racconti umoristici e a ribaltare la situazione con battute fulminanti. Sa affascinare il pubblico con la sua simpatia disarmante come i grandi barzellettieri sapevano fare.

conduce Marco Dondarini

con ospiti Zelig:

