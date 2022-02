Ridere fa bene… due volte! Improvvisazione teatrale solidale

"Siamo l’associazione Daimò APS di Bologna e stiamo organizzando uno spettacolo d’improvvisazione teatrale tutto da ridere per sostenere l'iniziativa delle Cucine Popolari.

Dal 2014 l’Associazione CiviBo Odv, fondata da Roberto Morgantini, si impegna ad aiutare con un pasto caldo persone con fragilità e meno fortunate, ponendosi l’obiettivo di ricucire il tessuto cittadino e di quartiere con progetti di solidarietà.



Quest’anno abbiamo deciso di dare una mano anche noi, sostenendo l’Associazione con il nostro spettacolo “LìxLì Lo Show 2022”.

Come tutti gli anni, e come da nostro statuto, vogliamo dedicare la nostra principale attività agli enti del terzo settore a noi vicini fisicamente e con il cuore. Per questo abbiamo pensato proprio al nostro show d’improvvisazione per devolvere tutto il ricavato, tolte le spese di SIAE, affitto e scenotecnica, ai nostri amici delle Cucine Popolari.



La nostra attività, il nostro impegno ed entusiasmo li offriamo noi come compagnia teatrale, il nostro pubblico saprà che con una risata avrà anche fatto un gesto di solidarietà!

Lo show

Lo show andrà in scena il 15 maggio 2022 a Bologna presso il teatro Lambrakis.

Uno spettacolo vero, semplice, che puoi toccare con mano, l’improvvisazione teatrale che decide il pubblico. Scegli l’argomento e avrai gli attori a tua disposizione, creandoti la storia lì per lì, anzi LìXLì!

Non puoi partecipare allo spettacolo? Nessun problema, la ricompensa non mancherà: forniremo un link per vederlo in forma digitale in differita. Quindi anche se non ti trovi vicino, puoi aiutarci sorridendo con noi.

Il biglietto omaggio e i gadget saranno ritirabili il giorno dello spettacolo 1 ora prima dell’inizio.

Il link della differita sarà mandato qualche giorno dopo lo spettacolo via mail.

Se per motivi legati all’emergenza sanitaria non sarà possibile partecipare allo spettacolo, lo faremo comunque a porte chiuse, registrandolo e inviando a tutti i sostenitori il link per vederlo e suggerire le prossime scene.

Aiutaci ad aiutare gli altri sorridendo!"