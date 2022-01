Luca Persico con Ridire (Parole e Musica) al Teatro Laura Betti di Casalecchio di Reno

Sabato 15 gennaio Luca Persico con Ridire (Parole e Musica) al Teatro Comunale Laura Betti.

Ridire nasce dall’esigenza della parola, per diventare musica e poi tornare ad essere parola. Proviene da una dimensione intima e personale e si lancia verso una dimensione collettiva in ogni affondo nei ricordi, in ogni sospensione, in ogni battuta e in ogni pausa.

La storia è quella di un artista, ‘O Zulù (Luca Persico), il frontman dei 99 Posse: la sua scrittura e la sua voce in scena diventano un racconto generazionale, sociale e politico.

Ridire è un viaggio tra le emozioni e i mutamenti degli ultimi tre decenni e la storia si srotola nella memoria e nella musica, come una strada lunga trent’anni. Parole, versi, questioni e motivazioni vanno a comporre una grande opera incompiuta e delineano il ritratto di un personaggio, la sua formazione e le sue battaglie personali e collettive.

In scena con Zulù il violinista Edo Notarloberti e l’attrice Francesca De Nicolais. Tre ritmi, tre strumenti, tre linguaggi, un’unica voce.