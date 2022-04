Rig'n'nite: una serata di acrobatica aerea

Una grande festa, un momento di condivisione, il taglio del nastro, le performance di acrobatica, il dj set. Cultura, Comunità, Meraviglia.

E’arrivato il momento di condividere con voi uno dei momenti più importanti per OfficinAcrobatica: un evento che innanzitutto è grande festa tra amici, ma anche un nuovo start nel quale verrà presentata e inaugurata Silver, la nuova, enorme e meravigliosa struttura per acrobatica aerea.



Questa grande creazione nata in seno ad una fertile collaborazione tra OfficinAcrobatica, OCA DOC, Rigit e STEA è il primo passo di un percorso che intendiamo portare avanti non solo dal punto di vista delle possibilità tecnico/acrobatiche su Bologna ma anche dal punto di vista della sicurezza e della legalità intorno al lavoro degli artisti e acrobati italiani e non.



Il 29 aprile apertura estiva dei nostri grandissimi amici del Fuori Orsa tra i locali di OfficinAcrobatica e la splendida pineta che ci accoglie. La serata sarà anche l’apertura di una settimana di formazione con OCA DOC e Carlo Porrone di Onion Riggers che dal 4 al 6 maggio proporrà la sessione primaverile di Aerial Acrobats Safety.



E ancora, durante la festa potrete partecipare al Crowfounding che partirà dal 19 Aprile 2022 atto a dare vita alla nuova struttura facendola vivere di annessi e connessi: materassi, corde, moschettoni e attrezzi.



COSA ASPETTARSI



19.30 taglio del nastro alla presenza di cariche istituzionali



19.45 The Star is Born, tavola rotonda di condivise intorno ad una nuova nascita, ai temi della sicurezza, del professionismo nel Nouveau Cirque, della comunità del quartiere, della città.



Intervengono insieme a Barbara Vitangeli ( OfficinAcrobatica)



Federico Toso, Tessere sogni possibili, sospesi ad un’altra idea di circo. (OCA DOC)



Fabio Fila e Vincenzo Gotsulenko, Visionarietà e struttura dei saperi per una sinergia della sicurezza, (STEA e RIGIT)



Chiara Cappa, Allenarsi al professionismo H24 (Rete DOC)



20.00/ 20.15 Inizio DJset a cura di @luftraum e Performance a tappeto “ Story of Love” una carrellata dei numeri e dei costumi che hanno scandito i 10 anni di spettacoli, eventi e performance di TessutiAereiBologna



E poi festa, birre artigianali, musica e gin tonic finchè le nostre gambe reggeranno.



Dentro OfficinAcrobatica, al Fuori Orsa e sotto le nostre conifere del DLF