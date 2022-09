Riki Massini & Bonus Track Band in concerto a Bologna

Sabato 3 settembre Riki Massini & Bonus Track Band live sul palco di Blues a Balues.

Il terzo tributo al grande guitar hero irlandese realizzato a Bologna, con una band esplosiva. Riki Massini, chitarrista di fama internazionale, ha suonato sui palchi più prestigiosi in Europa oltre che in Cina e USA, ha collaborato con artisti del calibro di Louisiana Red, Tommy Emmanuel, Tolo Marton, Paul Jones e Clive Bunker, lo storico batterista dei Jethro Tull, e vanta numerose apparizioni in trasmissioni radiofoniche sia in Italia che all’estero, tra cui la prestigiosa BBC. Nel 2001 Riki Massini fonda i Bonus Track con l’intento principale di omaggiare Rory Gallagher, ma Riki non è semplicemente un clone del famoso chitarrista irlandese, ha assorbito alcuni segreti per creare la propria personalità musicale fatta di corposo rock/blues, sia elettrico che acustico, in cui ogni concerto è diverso da quello precedente.

Riki è un interprete stimato anche da Donal Gallagher, fratello e manager di Rory, ha all’attivo 2 cd dedicati al guitar hero irlandese e vanta numerose partecipazioni ai più importanti festival a lui dedicati in Irlanda e in tutta Europa.

La Bonus Track Band è formata Pep Amato Raines al basso e Federico Pancera alla batteria, una sezione ritmica solida come una roccia.