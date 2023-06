Riparazioni dialoghi d’arte, cultura e società. incontro con Alice Rohrwacher

Mercoledì 7 giugno 2023 alle ore 17, l'ospite del quinto appuntamento con il ciclo di incontri riparAzioni: dialoghi d’arte, cultura e società sarà la regista Alice Rohrwacher, tra le più importanti personalità del cinema italiano contemporaneo. Introduce l'incontro Emilio Varrà, docente e co-curatore della rassegna.



Con il suo ultimo cortometraggio Pupille, candidato agli Oscar 2022, e con il film appena presentato a Cannes La Chimera, Alice Rohrwacher ha confermato una poetica sensibile a chi guarda dal margine per scelta, necessità o destino: la sua poetica ha, infatti, privilegiato il punto di vista di “minoranze”, come quelle di un immaginario rurale, dello sguardo dell’infanzia e dell'adolescenza o, nel suo ultimo film, dei tombaroli toscani di qualche decennio fa. L’incontro, in dialogo con Federica Lucchesini, esperta di pedagogia e una delle anime della rivista Gli Asini, sarà incentrato sulla possibilità di mettere in luce le contraddizioni della contemporaneità da uno sguardo laterale, che per questo può rivelarsi inaspettatamente privilegiato, e sulla tensione umana di farsi comunità, contradditoria e a volte scomoda, ma appunto necessaria.



Nata a Fiesole nel 1981, Alice Rohrwacher ha esordito alla regia dopo alcune prove come sceneggiatrice, montatrice e co-regista con il documentario La Fiumara nel 2011. Suo primo lungometraggio è stato Corpo celeste nel 2011: presentato alla Quinzaine des Réalisateurs al festival di Cannes le è valso il Nastro d’argento come miglior regista esordiente. Con Le meraviglie, opera ormai pienamente matura, vince il Gran Prix Speciale della Giuria a Cannes nel 2014 e acquisisce una notorietà internazionale. Del 2018 è Lazzaro felice con cui vince, sempre a Cannes, il premio come Miglior sceneggiatura. La sua passione per il documentario non si spegne e torna a rivelarsi nel 2020 con il corto Omelia contadina codiretto con JR e nel 2021 con Futura, diretto insieme a Pietro Marcello e Francesco Munzi. Realizza nel 2023 il cortometraggio Le pupille che è stato selezionato nella cinquina finale dei Premi Oscar e nello stesso anno termina La Chimera, con cui è in concorso al Festival di Cannes 2023.



riparAzioni: dialoghi d’arte, cultura e società è un ciclo di sei incontri a cura di Lucrezia Ercoli, Maura Pozzati ed Emilio Varrà, con grandi protagonisti dell’arte e della cultura internazionale: il filosofo Emanuele Coccia, il collettivo artistico ruangrupa, il regista e drammaturgo teatrale Armando Punzo, l’artista Adelita Husni-Bey, l’illustratrice Nora Krug e la regista Alice Rohrwacher.



Il programma di conferenze, nato dall’idea che l’arte – nelle sue diverse forme e discipline culturali – sia un processo creativo capace di riparare e colmare le fratture e gli strappi del reale, si svolge nell’ambito del progetto RiparAzioni – rielaborare ad arte, ideato dall’Accademia per il programma PON Metro 14-20, Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane del Comune di Bologna, finanziato dall’Unione Europea e dedicato allo sviluppo urbano sostenibile.



Ingresso libero fino a esaurimento posti.



Al termine dell'incontro, a pochi passi dall'Accademia, in Piazza Raviola, il pubblico potrà avere accesso all'opera Pulpito e altre figure di Flavio Favelli, realizzata nell'ambito del progetto di riparAzioni con componenti industriali e arredi urbani dismessi e articolata in una serie di “palchi” di altezze e dimensioni differenti sui quali salire e parlare liberamente.