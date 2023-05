Riparazioni – rielaborare ad arte | con-sonanze

Il programma di workshop ed eventi riparAzioni – rielaborare ad arte, ideato dall’Accademia di Belle Arti di Bologna per il PON Metro 14-20, Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane del Comune di Bologna, prosegue sabato 27 maggio con Con-sonanze, evento promosso dall'Accademia insieme alla Pinacoteca Nazionale di Bologna: un pomeriggio speciale dedicato al rapporto tra arte e musica con due visite guidate gratuite alle collezioni della Pinacoteca e, a seguire, un concerto dell’Orchestra Senzaspine in Piazza Raviola, a pochi passi dalle due istituzioni bolognesi. L'obiettivo di riparAzioni – rielaborare ad arte è quello di animare un'are urbana spesso attraversata da situazioni di grande marginalità e degrado, per restituire alla città un rinnovato spazio di socialità e di cultura.



Il percorso prende avvio alle ore 17.30, nelle sale espositive della Pinacoteca, per conoscere alcuni tra i più importanti capolavori artistici a tema musicale, tra cui l’Estasi di Santa Cecilia di Raffaello, dove la martire cristiana protettrice dei musicisti volge lo sguardo verso un coro angelico mentre ai suoi piedi giace una straordinaria natura morta di strumenti musicali. A seguire, alle ore 19, il pubblico potrà assistere in Piazza Raviola al concerto Dalla classica al pop. I solisti dell'Orchestra Senzaspine, caratterizzato dall’approccio inclusivo e divulgativo alla musica classica che contraddistingue l’orchestra sinfonica giovanile, nata a Bologna nel 2013 per iniziativa di Tommaso Ussardi e Matteo Parmeggiani, e che oggi conta oltre 450 musicisti under 35. Il concerto proporrà un repertorio tra il classico e il moderno estremamente eterogeneo, che comprende colonne sonore, brani di musica leggera, brani Pop-Rock rivisitati. Non mancherà inoltre una piccola selezione di Ouverture, Arie e brani classici tratti dalle più celebri opere liriche.



Visite guidate in Pinacoteca, ore 17.30 e 18.00

Per essere inseriti in lista d'attesa, scrivere a pin-bo.urp@cultura.gov.it.

Attività a cura della prof.ssa Ilaria Del Gaudio in collaborazione con le studentesse e gli studenti del Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell’Arte



Concerto Dalla classica al pop. I solisti dell'Orchestra Senzaspine, ore 19.00

Accesso libero fino a esaurimento posti

A cura dell’Orchestra Senzaspine. Con Eva Maccagi (voce), Daniele Negrini (vìolino I), Rebecca Dall’Olio (vìolino II), Claudio Carrabino (viola), Tiziano Guerzoni (violoncello), Paolo Molinari (contrabbasso), Annamaria Di Lauro (flauto traverso), Enrico Paolucci (oboe), Simone Santi (batteria), Matteo Rubini (pianoforte).

In caso di pioggia il concerto si svolgerà nell’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Bologna



riparAzioni fa parte di Bologna Estate 2022, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena.



L'evento ha ottenuto il Patrocinio del Quartiere Santo Stefano.