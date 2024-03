Ritagli del borgo: mostra fotografica

Quello che vedrete incorniciato e appeso alle pareti è una piccolissima selezione fotografica tratta dai miei scatti realizzati a Borgo Panigale in questi ultimi dieci anni, che mi hanno vista appunto come residente di questo quartiere.



La FOTOGRAFIA è una delle mie passioni, è un interesse intrinseco, sorgivo, quasi un “habitus”: quando mi dirigo da qualche parte, sia che abbia un obiettivo concreto, sia che semplicemente io stia passeggiando, è pressoché impossibile per me non scattare foto, non catturare “armonie” visive fatte di forme, linee, colori, o scene di vita quotidiana sotto i raggi del mattino e della sera...



Siamo anche ciò che guardiamo, ciò che vediamo. Attraverso queste scelte si stabiliscono (vengono a dimorare) in noi determinati sentimenti, disposizioni d'animo, atteggiamenti, e mano a mano che passa il tempo essi mettono radici e diventano aspetti della nostra individualità, caratteristiche del nostro profilo essente e operante.