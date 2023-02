Venerdì 3 febbraio alle ore 18 (con apertura al pubblico dal giorno prima), presso Zu.Art giardino delle arti di Fondazione Zucchelli, si inaugura RIVISITAZIONI, mostra collettiva di tutti i premiati Zucchelli 2022, a cura di Carmen Lorenzetti, organizzata nell’ambito di ART CITY Bologna, a cui la Fondazione partecipa dal 2014. La mostra, che proseguirà fino al 27 luglio con il Patrocinio del Quartiere Santo Stefano, è infatti dedicata a tutti e sei i vincitori del Concorso Zucchelli 2022 (Gabriele Ermini, Luca Campestri, Cecilia Grelli, Samuele Bartolini, Aleksandr Vladimirovi? Nuss, Irene Possidente) e alle tre vincitrici di Art Up | Premio della Critica e dei Collezionisti 2022 (Rebecca Ganima Michelini, Letizia Lucchetti, Giulia Mantasia). L’esposizione comprende opere che testimoniano un deciso privilegio accordato alla pittura e al disegno, in linea con gli andamenti artistici a livello globale, e prevede – nelle giornate di ART CITY Bologna – un programma di momenti musicali al pianoforte, realizzati in collaborazione con la Scuola piano Suzuki di Roberta Ciancio, che confermano l’inclinazione naturale di Fondazione Zucchelli per la commistione tra le arti.



RIVISITAZIONI

A cura di Carmen Lorenzetti

Fondazione Zucchelli | Zu.Art giardino delle arti

Vicolo Malgrado 3/2, Bologna



Orari durante ART CITY Bologna

Vernice: venerdì 3 febbraio h 18-21 (h 19.30 momento musicale)

Apertura: giovedì 2 febbraio h 12-19 | sabato 4 febbraio h 18 -23 (apertura prolungata per ART CITY White Night; h 18 e 21 momento musicale) | domenica 5 febbraio h 12-19 (h 18 momento musicale)

Orari dal 6 febbraio al 27 luglio 2023

Durante i concerti estivi e su prenotazione scrivendo a eventi.fondazionezucchelli@gmail.com



In collaborazione con Accademia di Belle Arti di Bologna | Scuola piano Suzuki di Roberta Ciancio in Bologna

Con il patrocinio di Quartiere Santo Stefano





