Rivolta Pride: corteo e party, così torna la parata arcobaleno

Sabato 6 luglio torna il Rivolta Pride, manifestazione LGBTQIA+ completamente autogestita organizzata da collettivi, associazioni e attivist?. L’appuntamento è alle 15.30 in Piazza XX settembre, da dove partirà il corteo alle 17. L’arrivo ai Giardini Margherita è previsto alle 20:00.

Il documento politico del Rivolta Pride parte da una constatazione: “Come comunità LGBTQIA+, siamo al centro della propaganda politica dei partiti di destra e sinistra: i partiti di destra attaccano le nostre vite attraverso mille forme di violenza istituzionale e strumentalizzano i nostri corpi per alimentare razzismo e xenofobia. I partiti di sinistra sfruttano le nostre esperienze per apparire progressisti ma poi, quasi sempre, questo progressismo è un orizzonte vuoto e falso - usato per giustificare operazioni ecocide, coloniali e antidemocratiche”.

Il Rivolta Pride è una manifestazione di orgoglio e di lotta, ma anche un’occasione per rispondere ai tanti schieramenti politici che parlano di noi o per noi: il 6 luglio saranno le persone LGBTQIA+ a parlare in prima persona:

Come persone trans* stiamo ricevendo violentissimi attacchi da parte di questo governo ma - dobbiamo ricordarlo - siamo in questa situazione anche perché le leggi, i protocolli, le prassi e le risorse al servizio della nostra salute erano già insufficienti, precarie e patologizzanti, a causa delle politiche locali e nazionali dei precedenti governi.

Come movimento LGBTQIA+ tutto sentiamo di dover essere più che mai in prima linea contro il genocidio e al fianco del popolo palestinese e non lasciare spazio ad alcuna ambiguità. Israele e i suoi sostenitori stanno vergognosamente cercando di usare la nostra bandiera, i nostri diritti e i diritti delle donne per giustificare la loro politica coloniale e genocida, e noi questo non lo permetteremo: non in nostro nome!

Vogliamo mettere al centro anche la questione della casa e del reddito: vogliamo denunciare non solo le politiche economiche nazionali e globali che ci stanno impoverendo sempre di più, ma anche le politiche cittadine che stanno turistificando Bologna ed espellendo fuori dalla città o costringendo a forme di lavoro massacranti le persone LGBTQIA+ che sono venute ad abitare qui cercando un posto più accogliente e che invece stanno trovando solo sfruttamento e precarietà.

L’impoverimento generale del welfare e lo smantellamento delle politiche di sostegno al reddito costituiscono un attacco alla nostra sopravvivenza, soprattutto se unito alla tendenza della destra a garantire diritti e bonus unicamente alle famiglie eterosessuali sposate e con figl*. Per questo scenderemo in piazza anche per chiedere un welfare inclusivo e per rivendicare il diritto di tutte le famiglie - che siano esse famiglie nucleari eterosessuali o omosessuali con figl* o altre forme di relazione e di cura - ad avere le risorse materiali, giuridiche e sociali necessarie per vivere.

E ancora, saremo in piazza contro le politiche autoritarie e repressive che consegnano le città alla polizia, che puntano a riempire le carceri invece delle scuole, che tolgono alle persone migranti anche quegli ultimi stracci di diritti che ancora avevano, che criminalizzano l'attivismo per la giustizia sociale. Ci riferiamo, in particolare, ai decreti di Cutro e Caivano, ma anche alla violenza repressiva che sta colpendo il parco Don Bosco e l* attivist* di Plat.

CONCENTRAMENTO E PERCORSO:

Dalle ore 15.30 concentramento in Piazza XX Settembre, da dove alle 17 partirà il corteo per continuare su Via Indipendenza, girare su Via Irnerio e poi da Porta San Donato su Viale Quirico Filopanti, continuare su Viale Giosuè Carducci fino a Porta Santo Stefano e girare su Via Santa Chiara, terminando la manifestazione ai Giardini Margherita, dove si svolgeranno gli interventi conclusivi.

ACCESSIBILITÀ:

Lungo il percorso è prevista un’area di decompressione e scarico sensoriale per chi ne avesse bisogno, situata presso la sede della Mala Educacion, in via Ranzani 14. Lungo il corteo ci sarà uno spezzone a bassa intensità di stimoli musicali e sonori (terza e quarta posizione nel corteo).

Il percorso è interamente accessibile alle persone in carrozzina. Sui social è disponibile una mappa delle aree verdi e dei locali con bagni accessibili.

Inoltre forniremo da ogni carro tappi per le orecchie e bottiglie d’acqua e sarà presente un* interprete LIS sul palco degli interventi finali.

Lungo il tragitto saranno presenti il gruppo simpatia, riconoscibile dalla fascia viola, per gestire situazioni di difficoltà, e il gruppo di riduzione del danno, riconoscibile dalla fascia rossa, a cui rivolgersi in caso di malessere.

PARTY:

Numerosi i party organizzati da varie realtà aderenti che devolveranno una parte dell’incasso al Rivolta Pride.

