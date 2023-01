Robbie Williams in città: scaletta e info per arrivare pronti al concerto!

Fans in trepida attesa per Robbie Williams che inaugura da Bologna il suo tour italiano. L'ex Take That sbarca così nel capoluogo emiliano, calamitando flotte di giovani ma anche meno giovani, cresciuti tra gli anni Novanta e Duemila nel suo mito. Inutile dire che si tratta di un gran ritorno nel BelPaese, dove la star della musica mancava da lungo tempo.

Tour Robbie William debutta in Italia, due i concerti a Bologna

L'artista emblema del pop inglese nonostante gli anni continua a riscuotere grandi consensi. Come dimostrano i numero di concerti organizzati in questo periodo per il tour europeo.

Le date del XXV Tour 2023, che porteranno i suoi spettacolari show in Europa, prenderanno il via dagli show di Bologna del 20 e 21 gennaio, per poi arrivare nelle maggiori città di tutto il continente come Parigi, Amsterdam, Berlino e Barcellona.

Il tour nelle arene sarà una grande celebrazione dei 25 anni di carriera solista di Robbie, dopo l'uscita all'inizio di questo mese dell'album XXV, che contiene molti dei suoi più grandi successi e dei brani preferiti dai fan.

Robbie Williams a Bologna, la scaletta del concerto

La scaletta dei concerti di Robbie Williams si prefigge di esse un viaggio nella musica pop inglese dagli anni Novanta ai giorni nostri attraverso le canzoni che lo hanno reso celebre. Di brani di successo ce ne sono vari, molti dei quali sono spesso balzati ai vertici delle classifiche mondiali. Ecco la scaletta annunciata, che potrebbe comunque subire qualche modifica nell’ordine di uscita:

Hey Wow Yeah Yeah

Let Me Entertain You

Land of 1000 Dances

Monsoon

Come Undone

Everything Changes

Don’t Look Back in Anger

The Flood

Love My Life

Eternity

Candy

Old Before I Die

Supreme

Feel

Kids

Rock DJ

No Regrets

She’s the One

Angels

Autobus speciali per l'Unipol Arena

Per i due concerti di Robbie Williams, venerdì 20 e sabato 21 gennaio attivata la linea speciale Tper 975, servizio senza fermate intermedie, tra la Stazione Centrale di Bologna e l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno.

Nelle due giornate, gli autobus della linea 975 partiranno in prossimità della Stazione Centrale, dalla fermata I, su viale Pietramellara, lato farmacia, con corse ogni 15 minuti attive dalle ore 17 alle ore 20, fa sapere Tper.

Al ritorno, al termine del concerto, i bus partiranno da via Antonio De Curtis ed effettueranno le fermate a richiesta: Ospedale Maggiore, San Felice, Marconi, Piazza dei Martiri, Amendola, Stazione Centrale.

Robbie Williams, Take That e ultimi lavori

I live nelle arene saranno una grande celebrazione dei 25 anni di carriera solista di Robbie, dopo l'uscita dell'album XXV, che contiene molti dei suoi più grandi successi e dei brani preferiti dai fan.

All'inizio di settembre, nella prima settimana di uscita del nuovo album Robbie ha scalato la vetta delle classifiche UK. Uno straordinario risultato, che gli ha permesso di battere il record come artista solista con il maggior numero di album in prima posizione nel Regno Unito.

Nel 1990, il sedicenne Williams divenne il membro più giovane a entrare a far parte dei Take That. Tra il 1990 e il 1991, la carriera della bans ebbe una svolta con It Only Takes a Minute, cover della hit dei Tavares del 1975, che raggiunse la 7ª posizione della Official Singles Chart nel giugno 1992. Questo primo successo fu seguito da A Million Love Songs e da Could It Be Magic, cover della hit di Barry Manilow del 1973, che raggiunse la 3ª posizione in classifica nel gennaio 1993. Nell'ottobre dello stesso anno il gruppo pubblicò l’album Everything Changes, che raggiunse la 1ª posizione della Official Albums Chart e generò quattro singoli consecutivi. Con tre album e otto singoli consecutivi alla 1ª posizione in classifica, la popolarità dei Take That in Gran Bretagna era stata insuperabile per quasi cinque anni.