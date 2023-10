Roberto Mercadini racconta "Fuoco nero su fuoco bianco"

Sabato 14 ottobre alle 21 Roberto Mercadini con "Fuoco nero su fuoco bianco. Un viaggio nella Bibbia ebraica" al teatro Dehon.

Narratore, autore-attore, scrittore, poeta e divulgatore, con oltre 100 date all’anno Roberto Mercadini si esibisce in tutta Italia con i suoi monologhi che spaziano dalla Bibbia ebraica all’origine della filosofia, alla felicità.



Nella Bibbia Ebraica c’è l’umorismo ebraico.

Se l’affermazione precedente vi ha sorpreso, forse non avete mai letto per intero l’esilarante storia del duello fra Davide e Golia, non sapete perché Isacco si chiama così, né quale feroce satira antimonarchica si celi dietro il nome “Saul”.

La tradizione ebraica descrive la Bibbia come “fuoco nero su fuoco bianco”.

Se quest’altra affermazione vi ha nuovamente sorpreso, forse non sapete di quale incandescenza rifulgano le visioni di Isaia, il grido di Kohélet e molte altre cose.

Ho tracciato un monologo, un viaggio fra gli infiniti possibili dentro la Bibbia.

Il libro di Giona è la rotta seguita in questa navigazione attraverso il tempestoso mare della sapienza ebraica. Ad ogni capitolo si tocca un porto e si spalanca un mondo.



Con un passato da ingegnere informatico, Roberto Mercadini dal 2015 si dedica esclusivamente all’attività teatrale di monologhista e di poeta, le sue passioni. Si definisce “poeta parlante” che “racconta storie (che contengono altre storie (che contengono altre storie))”. Ha scritto e interpretato più di 20 monologhi, che spaziano dalla Bibbia ebraica all’origine della filosofia, alla felicità.

Scrittore di narrativa attivo anche online, con un canale YouTube seguito da oltre 175.000 iscritti e un profilo Instagram da oltre 55.000 follower, nel 2023 è stato ospite fisso in prima serata in qualità di ‘divulgatore’ nella trasmissione di Rai3 “Splendida cornice”, con Geppi Cucciari.

Tra le sue ultime pubblicazioni: “La donna che rise di Dio” (Rizzoli, 2023) e “L’ingegno e le tenebre” (Rizzoli, 2022).