RBT Lab: Tamburi Neri live per la serata "Robot"

Nella Baia di DumBO torna RBT Lab, il format di ROBOT dedicato alle nuove frontiere dell’elettronica. Si parte con il live di Tamburi Neri, il progetto di musica sperimentale di Claudio Brioschi e Andrea Barbieri. Claudio segue la produzione del suono, Andrea scrive i testi e usa la sua voce per creare atmosfere profonde e innovative. Entrambi si lasciano ispirare dai molti dischi che ascoltano insieme per preparare i loro dj set e dalle loro esperienze passate, attingendo a diversi immaginari visivi che traducono in musica.

Dopo "Ombre" uscito nel 2021 su Worst Records, album frutto di una ricerca tra world music, cantautori Italiani e compositori di musica elettronica, a maggio 2022 è uscito “Bolle di Dolore”, il loro nuovo EP per la label romana Danza Tribale. Un lavoro dedicato - scrivono - "al pensiero libero e senza limiti, perché nel mondo c’è posto per tutti, impariamo ad aprire le porte senza giudicare dal colore della pelle".