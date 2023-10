Robot Festival #14

Dal 12 al 14 ottobre 2023 Robot Festival torna a Bologna. Tre giorni di live, dj set e performance A/V di altissimo livello, tutte in location straordinarie. DumBO, Palazzo Re Enzo, Oratorio San Filippo Neri, TPO e - uno spazio in cui ROBOT non è mai entrato prima - il Teatro San Leonardo, saranno le venue del Festival, che vedranno alternarsi concerti e performance di artist? da ogni angolo del pianeta.

Ecco alcuni nomi: Jeff Mills, monumento vivente della techno più pura, intransigente e ricca di riferimento alle partiture contemporanee del minimalismo, Mills arriva a ROBOT nella veste di dj, quella con cui è diventato leggenda. Sama’ Abdulhadi, ora cittadina del mondo ma nata e cresciuta in una terra di frontiera come la Palestina, porterà a Bologna la sua interpretazione del djing fatta di forza, energia e creatività in bilico tra techno, drum’n’bass e breakbeat infuocati.

Altro headliner è l’australiano Clark: uno dei più intelligenti produttori di elettronica “elaborata”, a ROBOT si esibisce in anteprima e in esclusiva nazionale presentando il nuovo album (un album con un produttore d’eccezione: il leader dei Radiohead Thom Yorke).

E poi il duo Amnesia Scanner, riconosciuti tra gli act più emozionanti ed avventurosi in campo audio/video, in una contaminazione sinestetica che ogni volta sposta in avanti l’asticella del possibile.

Dal Canada arriverà Tim Hecker, da più decenni un nome di culto per la sperimentazione elettronica a cavallo tra esplorazioni ambient e deflagrazioni rumoriste, che si esibirà in una delle ‘venue speciali’ del festival (evento non compreso negli abbonamenti).

ROBOT14 sarà anche il festival delle collaborazioni, di progetti multimediali, fluidi, performativi, con un forte messaggio di “liberazione” in diverse forme.

L'abbonamento dà accesso a Palazzo Re Enzo (giovedì 12 ottobre), DumBO e TPO (venerdì e sabato 13 e 14 ottobre), e consente di rientrare anche dopo essere usciti dalle venue.

ROBOT Festival è un progetto dell'Associazione Culturale Shape sostenuto da Ministero Della Cultura - Direzione Generale Spettacolo dal Vivo, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

Partner tecnico: Bologna Welcome, Dice.fm

Sponsor: Goose Island, Red Bull, Bombay Sapphire