Robot Festival torna a DumBO: tre giorni di musica, performance, workshop, incontri, approfondimenti: stesso programma, stessa line up e stesso concept - #Borders - annunciati a settembre 2020. Oltre 4.000 metri quadri di spazio di ascolto e condivisione, alla scoperta di percorsi musicali inediti per godere della musica in assoluta sicurezza e nelle più confortevoli condizioni possibili.

Artisti:

LINE UP: Adiel / Andrea Tempo

Bruno Belissimo / Capofortuna / Carolaina Losa / Carolina Martines

Donato Dozzy + Neel + Filippo Scorcucchi / Edera / Eva Geist / Fera /

Filibalou / Games with flames from Mutonia / Gianpace / Godblesscomputers / Harmograph / Katatonic Silentio / Khalab / Lorenzo Senni / Mai Mai Mai feat. Matt Bordin

/ NicoNote + Wang Inc. / Not Waving / Presente / Project-TO / Punctum (Caterina Barbieri + Carlo Maria) / RBT Soundsystem / Salò / Simona Faraone / Serena Dibiase / Steve Pepe / Tadleeh / Tamburi Neri / Umanesimo Artificiale

/ Zimmerfrei



- PANEL - BORDERS: Arte e suono ai confini del contemporaneo. Curato e moderato da Marco Mancuso

- WORKSHOP Live coding e Musica algoritmica a cura di Umanesimo Artificiale

- ROUNDTABLE a cura di Umanesimo Artificiale - Live coding!? Cosa significa? Discussione libera intorno alla programmazione dal vivo.

- LECTURE a cura di shesai.so Italy - Musica elettronica e composizione: Carolaina Losa incontra Katatonic Silentio

- MASTERCLASS a cura di Avv. Emanuela Teodora Russo / Note Legali - Suonare dal vivo: regole, ruoli e contratti nel mercato del live

- TALK a cura di Ibrida Festival - Focus sulla videoarte italiana

- LAB in collaborazione con Anffas Onlus - Easy to read easy to live

ROUNDTABLE a cura di IAAD Bologna - É ancora possibile costruire un evento in un'epoca di distanziamento e diffidenza?

- RBT Kids - in collaborazione con Il Giardino Segreto

- Medusa - realizzato da Sara Tirelli

- [id]entity - realizzato da Project-TO in collaborazione con Algoritmi

- Above Human - realizzato da Anna Pompermaier, Cenk Güzelis, Burkart Schwaighofer

- Video animazioni da Ibrida Festival - a cura di Vertov Project

La vendita dei biglietti online e presso i punti vendita convenzionati sarà attivata non appena saranno rese note le nuove normative ministeriali che regolamentano lo spettacolo dal vivo: una tutela in più per il pubblico di ROBOT Festival

dice.fm/bundle/robotfestival

www.boxerticket.it/robot-festival-12-borders/



