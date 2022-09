Al via la nuova edizione del Robot

Dal DumBo all’Accademia di Belle Arti, dall’Oratorio San Filippo Neri al TPO fino a Palazzo Re Enzo: dal 5 all’8 ottobre prende vita il Robot, l’ormai celebre festival di musica elettronica che posiziona Bologna al centro del clubbing italiano e internazionale. Un’esplorazione di un futuro possibile e un’occasione per immergersi nelle trasformazioni profonde del ‘suono in cui viviamo’, come recita il saggio del musicologo Franco Fabbri. La musica elettronica come specchio della realtà urbana in cui si inserisce: un misto di arti digitali, performance e musica per riprendersi gli spazi urbani e in cui immaginare un ‘futuro tecnologico più umano’, come scritto nel manifesto dagli autori Matteo Tambussi e Oliver Dawson.

Robot, il programma e le scelte artistiche

Come per ogni edizione, il Robot affianca grandi nomi dei palcoscenici internazionali ad artisti ed artiste locali. Dai big Caterina Barbieri e Ben Frost ai sound dei bolognesi Carolina Martines e Filibalou passando per la techno neomelodica NZIRIA, alter ego di Tullia Benedicta.

"La volontà precisa di questa edizione di ROBOT è rimettere la musica al centro – racconta Marco Ligurgo, Direttore Artistico del festival –, lasciando che si riappropri appieno dei suoi spazi e del suo pubblico dopo le limitazioni degli ultimi due anni. Da qui, nasce una ricerca artistica comprendente un pluralismo espressivo proveniente da ogni angolo del globo, capace di affascinare gli appassionati e di far vivere un’esperienza unica a chiunque abbia voglia di divertirsi ed abbandonarsi alle sensazioni dell’arte e della musica".

Tra i tanti e le tante artiste presenti alla tredicesima edizione del Robot anche il dj e produttore francese Laurent Garnier. Prima di esibirsi, l’8 ottobre alle ore 18.30 l’artista presenterà presso la Baia di DumBO il film Laurent Garnier - Off the Record diretto da Gabin Rivoire che attraverso esclusive immagini d’archivio e filmati del recente tour mondiale racconta la sua esperienza di vita e professionale.

Per il 2022 ROBOT ha ricevuto l'attestazione 'Ecoactions' di Legambiente in qualità di festival a basso impatto. Tra le varie azioni introdotte quest’anno, in particolare, il pubblico della tredicesima edizione potrà usufruire gratuitamente dei distributori dell’acqua sparsi in alcune delle location.

Infine, come ogni anno, l’organizzazione del festival si rivolge anche ai più piccoli con il Robot Kids: sezione del festival dedicata a bambine e bambini e sostenuta dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Dalle ore 15 alle 18 sarà possibile per i più piccoli avvicinarsi all’universo affascinante delle tecnologie applicate all’espressione artistica attraverso una serie di laboratori a ingresso gratuito (sarà necessaria la prenotazione). Al termine, festa per tutte e tutti con le selezioni musicali di DJ Bubble, un enorme coniglio gonfiabile che farà danzare i partecipanti con il suo suono electro-funk-pop.

(Foto Robot Festival)